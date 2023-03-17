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MEGOGO стал официальным транслятором отборочного цикла к Евро-2024

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MEGOGO стал официальным транслятором отборочного цикла к Евро-2024. Об этом корреспонденту Mediasat сообщали в прес-службе медиасервиса.

Все матчи в рамках отбора, кроме игр национальной сборной Украины, будут транслироваться эксклюзивно на MEGOGO.

Трансляции же матчей сборной Украины будут также доступны на местных телеканалах Суспільного Мовлення в эфире, кабеле и спутнике. А вот в Интернете футбольные поединки можно будет посмотреть на канале «MEGOGO Футбол Первый» и в разделе «Спорт» по подписке «Максимальная» или «Спорт».

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Первый матч отборочного цикла между сборными Англии и Украины состоится 26 марта в 19:00. Кроме самой игры, MEGOGO также предложит предматчевую студию в 18:00, в которой появятся ведущие Олександра Кучеренко и Роман Бебех, а также футбольный тренер Олександр Головко и известный певец и фанат футбола Фоззи. Позднее, медиасервис сообщит о комментаторах, которые будут работать во время трансляций на MEGOGO.

Более подробная информация о дальнейших матчах отборочного цикла к Евро-2024 будет опубликована в ближайшее время.

MEGOGO является одним из ведущих медиасервисов в Украине и странах Восточной Европы, Центральной Азии и Южного Кавказа. MEGOGO владеет правами на трансляцию матчей Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций УЕФА, нескольких национальных футбольных чемпионатов и матчей национальных сборных, боксёрских поединков от K2 и Top Rank и многих других.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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