В США искусственный интеллект дебютировал в качестве ди-джея на радио

- Реклама -

Радиостанция Live 95.5 из города Портленд, штат Орегон (США), вошла в историю, введя в эфир первого в мире ди-джея, созданного искусственным интеллектом (ИИ). Ежедневно с 10 до 15 часов станция транслирует программу с клонированной версией голоса ведущей полуденных эфиров по имени Эшли Элзинга. Об этом сообщает RadioInsight.

Для создания ИИ-ведущей станция применяет программу RadioGPT от Futuri Media – инструмент на базе искусственного интеллекта, который использует ChatGPT для создания сценария эфира на основе популярных новостей и чтения их синтетическим голосом.

Данный шаг уже вызвал беспокойство среди некоторых слушателей, которые годами настраивались на волну местного радио, чтобы услышать голоса любимых ведущих. Поэтому направляясь по утрам на работу они не очень-то горят желанием слушать роботизированное звучание голоса. Впрочем, на Live 95.5 научили искусственный интеллект звучать подобно голосу настоящей радиоведущей, с которой аудитория уже хорошо знакома. Синтетический голос также представляется как AI Ashley (Эшли – Искусственный интеллект), поэтому слушатели знают, что это говорит именно искусственный интеллект, а не настоящий человек.

We made history as the world's first radio station with an AI DJ! Our midday host Ashley has become AI Ashley! We can’t wait for you to meet Ashley, the world's first artificially intelligent DJ. As to the intelligence of our other DJ’s…we’ll save that for another post 😉 pic.twitter.com/CtlMhYU0IO

— Live 95.5 (@live955) June 13, 2023