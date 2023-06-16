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В США искусственный интеллект дебютировал в качестве ди-джея на радио

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Радиостанция Live 95.5 из города Портленд, штат Орегон (США), вошла в историю, введя в эфир первого в мире ди-джея, созданного искусственным интеллектом (ИИ). Ежедневно с 10 до 15 часов станция транслирует программу с клонированной версией голоса ведущей полуденных эфиров по имени Эшли Элзинга. Об этом сообщает RadioInsight.

Для создания ИИ-ведущей станция применяет программу RadioGPT от Futuri Media – инструмент на базе искусственного интеллекта, который использует ChatGPT для создания сценария эфира на основе популярных новостей и чтения их синтетическим голосом.

Данный шаг уже вызвал беспокойство среди некоторых слушателей, которые годами настраивались на волну местного радио, чтобы услышать голоса любимых ведущих. Поэтому направляясь по утрам на работу они не очень-то горят желанием слушать роботизированное звучание голоса. Впрочем, на Live 95.5 научили искусственный интеллект звучать подобно голосу настоящей радиоведущей, с которой аудитория уже хорошо знакома. Синтетический голос также представляется как AI Ashley (Эшли – Искусственный интеллект), поэтому слушатели знают, что это говорит именно искусственный интеллект, а не настоящий человек.

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Одним из важнейших аспектов данного эксперимента является честность со слушателями. Станция не преследует цель ввести кого-то в заблуждение. Исполнительный вице-президент Alpha Media по контенту Фил Беккер объяснил, что в Alpha Media решили использовать RadioGPT вовсе не с целью экономии средств. Это просто эффективный инструмент для радиоведущих, который следует попробовать.

В Alpha Media – материнской компании радиостанции Live 95.5 – уверяют, что настоящая Эшли Элзинга не потеряет работу и будет получать такую же зарплату.

Хотя Live 95.5 стала одной из первых радиостанций, воспользовавшейся RadioGPT, она точно не будет последней. Ещё одна портлендская радиостанция – KUFO Freedom 970, так же входящая в структуру Alpha Media, планирует использовать технологию искусственного интеллекта. Alpha Media контролирует более 200 радиостанций в США. В компании утверждают, что они являются первой радиовещательной компанией в мире, имеющей ди-джея, созданного искусственным интеллектом.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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