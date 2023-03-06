RadioGPT: Объявлено о запуске первой в мире радиостанции с искусственным интеллектом

- Реклама -

Радио, занимающее в нашей жизни все меньше и меньше места, очевидно, уже через несколько лет может превратиться в искусственный интеллект.

Звук, который вы слышите на волнах своих любимых FM-радиостанций по дороге домой, уже скоро, возможно, будет принадлежать искусственному интеллекту. Недавно компания Futuri Media объявила о запуске RadioGPT – первой в мире «локализованной» радиостанции, созданной на основе искусственного интеллекта.

Что известно о радиостанции

Проект RadioGPT, разработанный компанией Futuri Media, построен на основе модели GPT-3, составляющей продукт ChatGPT, который предлагает OpenAI. В то же время эта модель сочетается с TopicPulse, выполняющим поиск историй и сканирующим контент социальных сетей. В результате появляется ди-джей с искусственным интеллектом, определяющим, какие именно темы популярны в вашей местности, и в соответствии с этой информацией он будет подбирать вам контент.

RadioGPT сканирует Facebook, Twitter, Instagram и более 250 000 других источников новостей и информации, чтобы определить актуальные темы. Полученные данные преобразуются в реальность посредством голосов искусственного интеллекта и передаются вам. Аналогичным образом, при получении новостей другая местная информация – такая, как песни, реклама, сообщения о ситуации на автодорогах и погода, так же передаётся реалистичным голосом искусственного интеллекта. Также можно «тренировать» этот голос с помощью голоса известной личности. Так что ведущими вашей местной радиостанции могут быть такие знаменитости, как Марго Робби, Брэд Питт, Рики Джерве. Кто знает, возможно, мы даже сможем заплатить за голоса искусственного интеллекта, разговаривающие в будущем.

Первое партнёрство

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Компания Alpha Media уже подписала контракт с Futiri, чтобы стать первым партнёром RadioGPT для местных радиостанций в Соединенных Штатах. Пока не было пояснений, как Alpha Media интегрирует RadioGPT в свои станции и не приведёт ли это к потере рабочих мест для ее нынешних сотрудников.

С другой стороны, появление RadioGPT может породить некоторые проблемы, а если говорить точнее – задаёт определенные вопросы. В частности, в компании Futuri не раскрыли детали, связанные с просмотром информации и функцией сайтов. Эта информация собирается с помощью собственной технологии компании TopicPulse, но непонятно, каким образом. Несмотря на то, что контент создаётся путём сочетания этой информации с GPT-3, надёжность или беспристрастность информации остаётся под вопросом. Как известно, в последние годы социальные сети часто подвергаются критике из-за распространения ложных новостей.

Напомним, недавно Spotify заявила о запуске виртуального ди-джея на основе искусственного интеллекта.