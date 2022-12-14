В Южной Африке отключат аналоговое телевидение: стала известна новая дата

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Новая дата смещена на восемь лет относительно отведенного срока прекращения аналогового телевизионного вещания в стране, определенного решением Международного союза электросвязи.

Что произошло

Южно-Африканская Республика (ЮАР) в очередной раз попытается отключить аналоговое телевизионное вещание. Согласно распоряжению министра связи страны, Хумбудзо Нтшавгени, новой датой прекращения работы аналоговых телевизионных передатчиков в ЮАР определено 31 марта 2023 года. Это восемь лет позже срока прекращения аналогового телевизионного вещания в стране, определенного решением Международного союза электросвязи (ITU).

История вопроса

Правда, дату прекращения аналогового телевизионного вещания устанавливают в Южно-Африканской Республике уже не в первый раз. В прошлом уже было несколько подобных решений, которые в итоге не выполнялись и отменялись. В частности, в прошлом году было также принято решение о прекращении аналогового телевизионного вещания в стране. Но оно вызвало волну судебных обжалований, и в итоге вопрос дошел до Конституционного суда Южной Африки.

В своем выступлении 9 декабря министр отметила, что правительство страны сделало все, что от него зависело, для гарантированного обеспечения населения цифровыми сет-топ-боксами. Их и сейчас могут свободно получить беднейшие домохозяйства. И все это позволяет без проблем отключить аналоговое телевидение.

Комментируя ситуацию с доступностью и распространением в стране цифровых сет-топ-боксов, Нтшавгени отметила, что в период с апреля по сентябрь 2022 года количество домохозяйств, зарегистрировавшихся для получения сет-топ-боксов, составило 201 828. Таким образом, подчеркнула она, утверждение о том, что «миллионы домохозяйств» в Южной Африке не обеспечены соответствующим оборудованием, ошибочно. Министр выразила убежденность в том, что все домохозяйства, еще не имеющие сет-топ-боксов, получат их в течение следующих трех месяцев.

Крайним сроком подачи заявок на получение сет-топ-боксов было определено 30 сентября 2022, о чем широко сообщалось в программах местных общественных теле- и радиостанций, а также в социальных медиа.

Госпожа Нтшавгени добавила, что по состоянию на 30 ноября 2022 года по всей стране насчитывалось еще 185 365 домохозяйств, ожидавших установки оборудования. При этом правительство через команды специалистов на местах ежемесячно обеспечивает установку оборудования для цифрового приема в среднем в 49 417 домохозяйствах.

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Министр отметила, что отключение аналогового телевизионного вещания является необходимым шагом. Благодаря этому лицензированные в стране операторы услуг связи 4G и 5G смогут развивать свои сети, а также появится возможность проведения тестов, призванных уменьшить взаимные помехи между телевидением и сотовой связью.

Между тем, все прошлые даты планируемого отключения аналогового вещания вызвали сильное сопротивление от действующих в стране вещателей, каждый раз пытавшихся заблокировать эти решения через судебные инстанции. Сотрудник одного из местных вещателей – компании eTV – отметил, что он сильно поражен тем, насколько плохо в правительстве осведомлены о реальной ситуации в отрасли. В eTV говорят: «Мы предоставили министру данные исследований, которые показывают, что на самом деле происходит в отрасли, однако эта информация была проигнорирована».