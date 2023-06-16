Оператор Prosto обеспечил село в Днепровской области интернетом со скоростью 300 Мбит/с

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Телекоммуникационный оператор Prosto завершил строительство современной сети на основе PON-технологии в селе Волчанское, расположенном в Васильковском районе Днепропетровской области.

Новая инфраструктура позволит жителям села пользоваться быстрым и стабильным доступом в интернет.

Обновлены тарифные планы

В рамках расширения своего сервиса оператор Prosto также представил обновленные тарифные планы для абонентов в Волчанском.

Они предлагают скорость передачи данных до 300 Мбит/с и дополнительные услуги, включая OTT-телевидение.

Тариф «Максимальный», 349 грн/мес:

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Скорость до 300 Мбит/с.

Пакет OTT-телевидения «Премиум»: 300+ телеканалов и 20000+ фильмов.

Динамический реальный IP-адрес.

Тариф «Оптимальный», 299 грн/мес:

Скорость до 100 Мбит/с.

Условия подключения

При подключении к новой сети стандартная стоимость будет составлять 1000 грн. Тем не менее пользователям, желающим перейти к Prosto от другого провайдера, предлагается специальное предложение при условии выбора тарифа «Максимальный» сроком не менее 6 месяцев. В таком случае стоимость подключения будет составлять всего 1 грн. При выборе тарифа «Оптимальный» стоимость перехода составит 500 грн.

Что такое PON

PON (Passive Optical Network) – это тип оптической сети, которая передает данные с помощью световых сигналов через оптическое волокно без использования активных компонентов в сети.

PON использует пассивные распределительные устройства, что обеспечивает передачу данных на большие расстояния и разделение сигнала на несколько конечных пользователей. Эта технология широко используется для подключения к интернету и предоставления широкополосных услуг передачи данных.

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Что известно о Prosto

Prosto – украинский интернет-провайдер и оператор цифрового телевидения, который является одним из лидеров в области обеспечения быстрого и надежного доступа к интернету и телевизионному контенту. Компания постоянно работает над улучшением своих сетей и предоставляет передовые решения, чтобы удовлетворить потребности интернет-пользователей.

Ранее мы сообщали, что оператор связи Prosto завершил модернизацию сети в населенных пунктах Новоандреевка и Вольное Днепропетровской области.