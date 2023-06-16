UARU

UARU

Оператор Prosto обеспечил село в Днепровской области интернетом со скоростью 300 Мбит/с

НовостиТелеком
- Реклама -
Телекоммуникационный оператор Prosto завершил строительство современной сети на основе PON-технологии в селе Волчанское, расположенном в Васильковском районе Днепропетровской области.
Новая инфраструктура позволит жителям села пользоваться быстрым и стабильным доступом в интернет.

Обновлены тарифные планы

В рамках расширения своего сервиса оператор Prosto также представил обновленные тарифные планы для абонентов в Волчанском.

Они предлагают скорость передачи данных до 300 Мбит/с и дополнительные услуги, включая OTT-телевидение.

Тариф «Максимальный», 349 грн/мес:

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий
  • Скорость до 300 Мбит/с.
  • Пакет OTT-телевидения «Премиум»: 300+ телеканалов и 20000+ фильмов.
  • Динамический реальный IP-адрес.

Тариф «Оптимальный», 299 грн/мес:

  • Скорость до 100 Мбит/с.

Условия подключения

При подключении к новой сети стандартная стоимость будет составлять 1000 грн. Тем не менее пользователям, желающим перейти к Prosto от другого провайдера, предлагается специальное предложение при условии выбора тарифа «Максимальный» сроком не менее 6 месяцев. В таком случае стоимость подключения будет составлять всего 1 грн. При выборе тарифа «Оптимальный» стоимость перехода составит 500 грн.

Что такое PON

PON (Passive Optical Network) – это тип оптической сети, которая передает данные с помощью световых сигналов через оптическое волокно без использования активных компонентов в сети.

PON использует пассивные распределительные устройства, что обеспечивает передачу данных на большие расстояния и разделение сигнала на несколько конечных пользователей. Эта технология широко используется для подключения к интернету и предоставления широкополосных услуг передачи данных.

- Реклама -

Что известно о Prosto

Prosto – украинский интернет-провайдер и оператор цифрового телевидения, который является одним из лидеров в области обеспечения быстрого и надежного доступа к интернету и телевизионному контенту. Компания постоянно работает над улучшением своих сетей и предоставляет передовые решения, чтобы удовлетворить потребности интернет-пользователей.

Ранее мы сообщали, что оператор связи Prosto завершил модернизацию сети в населенных пунктах Новоандреевка и Вольное Днепропетровской области.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

В США искусственный интеллект дебютировал в качестве ди-джея на радио

В Alpha Media – материнской компании радиостанции Live 95.5 – уверяют, что настоящая Эшли Элзинга не потеряет работу и будет получать такую же зарплату.
Новости

Vodafone TV получил большое обновление: что изменилось?

Сервис Vodafone TV доступен на планшетах, смартфонах, в веб-версии и на телевизорах с операционной системой Android TV...
Новости

70-летний львовянин пытался провезти в Украину незадекларированную технику Apple на миллион гривен

Во время осмотра автомобиля «Мерседес» сотрудники таможни обнаружили шесть подержанных ноутбуков MacBook Air и 13 ноутбуков MacBook Pro.
Новости

Сеть железных дорог Германии получит гигабитный интернет

Компании Telefonica Deutschland, Ericsson и Vantage Towers объединили усилия по запуску беспроводной связи 5G на сети железных дорог Германии.
Новости

«Реал Мадрид» запустил собственную OTT-платформу

Легендарный испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» запустил официальную OTT-платформу, доступную болельщикам во всем мире.
© Copyright 2007-2023 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить