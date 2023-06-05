Два села в Днепропетровской области получили интернет со скоростью 300 Мбит/с

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Оператор связи Prosto завершил модернизацию сети в населенных пунктах Новоандреевка и Вольное, Солонянского района, Днепропетровской области. Благодаря использованию современной технологии PON (Passive Optical Network) скорость интернета в этих населенных пунктах была повышена до 300 Мбит/с.

PON (Passive Optical Network) – это тип интернет-сетей, использующих оптические волокна для передачи данных. Одно из основных преимуществ PON заключается в высокой скорости передачи данных. Он поддерживает скорости, которые могут достигать сотен мегабит в секунду (Mbps) или даже гигабит в секунду (Gbps). Это позволяет пользователям получать высококачественный доступ к большому объему информации, видео, голосовым и другим услугам.

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В рамках модернизации PON-сети оператор Prosto представил обновленные тарифные планы для абонентов Новоандреевки и Вольного:

Тариф «Максимальный», 349 грн/мес : скорость до 300 Мбит/с, пакет OTT-телевидения «Премиум» (300+ телеканалов и 20000+ фильмов), динамический реальный IP-адрес.

: скорость до 300 Мбит/с, пакет OTT-телевидения «Премиум» (300+ телеканалов и 20000+ фильмов), динамический реальный IP-адрес. Тариф «Оптимальный», 299 грн/мес: скорость до 100 Мбит/с.

Стандартная стоимость подключения составляет 1000 грн. Но для пользователей, желающих перейти к Prosto от другого провайдера, стоимость составит всего 1 грн. Правда, при выборе тарифа «Максимальный» и использования его в течение не менее 6 месяцев. При выборе тарифа «Оптимальный» стоимость перехода составит 500 грн.

Prosto – это инновационный украинский интернет-провайдер и оператор кабельного и цифрового телевидения. Компания продолжает улучшать свои сети и предлагать передовые решения для удовлетворения потребностей абонентов. Модернизация сети в Новоандреевке и Вольном – это еще один шаг к обеспечению надежного и быстрого интернета для всех пользователей.

Ранее мы сообщали, что провайдер Prosto завершил модернизацию сети в населенном пункте Келечин, Межгорского района, Закарпатской области.