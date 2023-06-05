UARU

UARU

Два села в Днепропетровской области получили интернет со скоростью 300 Мбит/с

НовостиТелеком
- Реклама -

Оператор связи Prosto завершил модернизацию сети в населенных пунктах Новоандреевка и Вольное, Солонянского района, Днепропетровской области. Благодаря использованию современной технологии PON (Passive Optical Network) скорость интернета в этих населенных пунктах была повышена до 300 Мбит/с.

PON (Passive Optical Network) – это тип интернет-сетей, использующих оптические волокна для передачи данных. Одно из основных преимуществ PON заключается в высокой скорости передачи данных. Он поддерживает скорости, которые могут достигать сотен мегабит в секунду (Mbps) или даже гигабит в секунду (Gbps). Это позволяет пользователям получать высококачественный доступ к большому объему информации, видео, голосовым и другим услугам.

PON-мережа оператора Prosto в Дніпропетровській області

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В рамках модернизации PON-сети оператор Prosto представил обновленные тарифные планы для абонентов Новоандреевки и Вольного:

  • Тариф «Максимальный», 349 грн/мес: скорость до 300 Мбит/с, пакет OTT-телевидения «Премиум» (300+ телеканалов и 20000+ фильмов), динамический реальный IP-адрес.
  • Тариф «Оптимальный», 299 грн/мес: скорость до 100 Мбит/с.

Стандартная стоимость подключения составляет 1000 грн. Но для пользователей, желающих перейти к Prosto от другого провайдера, стоимость составит всего 1 грн. Правда, при выборе тарифа «Максимальный» и использования его в течение не менее 6 месяцев. При выборе тарифа «Оптимальный» стоимость перехода составит 500 грн.

Prosto – это инновационный украинский интернет-провайдер и оператор кабельного и цифрового телевидения. Компания продолжает улучшать свои сети и предлагать передовые решения для удовлетворения потребностей абонентов. Модернизация сети в Новоандреевке и Вольном – это еще один шаг к обеспечению надежного и быстрого интернета для всех пользователей.

Ранее мы сообщали, что провайдер Prosto завершил модернизацию сети в населенном пункте Келечин, Межгорского района, Закарпатской области.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Польский завод LG начал выпускать смарт-телевизоры, адаптированные под российский рынок 

Польский завод южнокорейской компании LG начал устанавливать на производимые телевизоры специальный софт для Smart TV, адаптированный под российский рынок.
Новости

В Крыму хакеры взломали российские телеканалы

Во временно оккупированном Крыму, в том числе и в Севастополе, хакеры взломали трансляцию нескольких российских телеканалов.
Новости

Сеть Ланет обеспечила бесперебойный доступ в интернет для 90% абонентов

Благодаря внедрению источников бесперебойного питания (ИБП), Сеть Ланет обеспечила бесперебойный доступ в интернет для 90% своих абонентов.
Новости

Paragraphica: всё, что нужно знать о камере, которая работает на основе искусственного интеллекта и делает фото без объектива

Инженер Бьорн Карманн разработал камеру с искусственным интеллектом, получившую название Paragraphica и способную создавать изображения без объектива.
Новости

Google прекращает поддержку Chromecast десятилетней давности

Несмотря на прекращение поддержки Chromecast первого поколения со стороны Google, устройство, тем не менее, продолжит работать.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить