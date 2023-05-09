Телеканал Barça TV прекращает свою работу после 24-х лет существования

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В рамках очередных мер, направленных на сокращение затрат на решение финансовых проблем, ФК «Барселона» планирует закрыть проект Barça TV.

Испанский телеканал Barça TV, принадлежащий футбольному клубу «Барселона», будет закрыт из-за необходимости сокращения расходов. Ожидается, что официально о прекращении работы канала будет объявлено уже в ближайшие недели. Об этом сообщает испанская спортивная газета Marca.

Канал, начавший свою работу в 1999 году, прекратит свое существование 30 июня, из-за чего без работы останется более 100 сотрудников, включая штатных работников и фрилансеров.

Футбольный клуб «Барселона» не будет продолжать соглашение с испанской телекоммуникационной компанией Telefonica по аутсорсингу Barça TV. Как утверждают источники в самом клубе, данное решение позволит сэкономить около 13 миллионов евро за сезон.

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В течение прошлого года руководство клуба задумывалось над тем, чтобы начать управлять каналом Barça TV самостоятельно и превратить его в более жизнеспособный продукт. Однако в итоге так и не был найден способ, который сделал бы канал стабильным.

В январе сотрудники Barça TV провели несколько забастовок, требуя улучшения условий своей работы. В феврале они достигли соглашения с компанией о прекращении забастовок, утверждая при этом, что ещё есть проблемы, которые нуждаются в решении.

Закрытие клубного канала – это последнее решение, которое руководство «Барселоны» должно было принять для решения финансовых проблем.

Напомним, в 2020 году у «Барселоны» также появилась собственная OTT-платформа Barça TV+.