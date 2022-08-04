facebook
Спасибо, я уже с вами, всё круто!
Четверг, 4 августа, 2022

Украинские таможенники сожгли более 2 тысяч единиц техники Apple, — ВИДЕО

НовостиТехнологииПроисшествия

Из-за нарушений прав интеллектуальной собственности киевским таможенникам пришлось уничтожить 2500 единиц техники Apple.

В печь отправили блоки питания, наушники, переходники и другие аксессуары Apple. Смартфонов, планшетов или ноутбуков в контрафактных партиях не было.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Большинство товаров ввозились в Украину по почтовым каналам и в международных экспресс-отправлениях небольшими партиями.

После подписания всех бумаг, планируется уничтожение еще одной партии контрафактного Apple.

Ранее мы сообщали, что Apple будет защищать «высокопоставленных» пользователей от кибератак.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Huawei остановила продажи в официальном российском интернет-магазине VMALL

Ранее оформленные заказы в VMALL пообещали доставить в обычном режиме. Также продолжат действовать гарантии на уже приобретенные клиентами товары.
Новости

Российская компания может стать акционером британского оператора OneWeb

Речь идет о ФГУП «Космическая связь», которое владеет 3,4% акций Eutelsat.
Новости

SpaceX выпустила рюкзак для перевозки терминалов Starlink: как он выглядит

Рюкзак выполнен в виде жесткого чехла с застежкой, лямками, а также ручками сверху и снизу.
Новости

В укрытиях университетов, школ и детсадов Украины появится бесплатный интернет

Обеспечить укрытия учебных и дошкольных учреждений точками доступа Wi-Fi планируют к сентябрю. 
Новости

Китайцы научились прослушивать помещения, через которые проходят оптоволоконные кабели

Исследователи из Университета Циньхуа в Китае разработали технологию, позволяющую прослушивать разговоры в комнатах, через которые проложены оптоволоконные кабели.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить