Украинские таможенники сожгли более 2 тысяч единиц техники Apple, — ВИДЕО

Из-за нарушений прав интеллектуальной собственности киевским таможенникам пришлось уничтожить 2500 единиц техники Apple.

В печь отправили блоки питания, наушники, переходники и другие аксессуары Apple. Смартфонов, планшетов или ноутбуков в контрафактных партиях не было.

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Большинство товаров ввозились в Украину по почтовым каналам и в международных экспресс-отправлениях небольшими партиями.

После подписания всех бумаг, планируется уничтожение еще одной партии контрафактного Apple.

Ранее мы сообщали, что Apple будет защищать «высокопоставленных» пользователей от кибератак.