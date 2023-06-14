Северная Македония – Украина: где смотреть матч?

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16 июня состоится второй матч в квалификации на Евро-2024 для Национальной сборной Украины. Футбольные болельщики получат возможность просмотреть встречу против Северной Македонии на двух платформах: MEGOGO и каналах Суспільного Мовлення.

MEGOGO – эксклюзивная трансляция в сети

MEGOGO, официальный вещатель отборочного цикла Евро-2024, будет эксклюзивно транслировать матч в сети Интернет на своем интерактивном канале «MEGOGO Футбол Первый» и в разделе «Спорт». Для просмотра матчей необходимо иметь подписку на пакеты «Максимальная», «Спорт» или «Оптимальная».

Трансляция на каналах Суспільного

Матч также можно будет просмотреть на различных местных телеканалах Суспільного Мовлення, таких как Суспільне Київ, Суспільне Дніпро, Суспільне Тернопіль и другие. Они будут транслировать матч в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV. Однако следует отметить, что трансляция на ОТТ-сервисах, не имеющих прав на показ отборочного цикла на Евро-2024, будет ограничена. Также ограничена будет трансляция на спутниковом телеканале Суспільне Ужгород.

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Детали и комментаторы

Матч между Северной Македонией и Украиной начнется в 21.45. Комментаторами на обеих платформах будут Владимир Кобельков и Виталий Кравченко.

Предматчевая студия на MEGOGO начнется в 20:30 и будет включать участие ведущих Александры Кучеренко и Артема Панченко, а также экс-футболиста сборной Украины и главного тренера футбольного клуба «Эпицентр» Сергея Нагорняка. В студии также появится комик, актер студии МАМАХОХОТАЛА и ведущий шоу «Опасная передача» на платформе YouTube Олег Маслюк.