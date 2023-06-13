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Китай запустил первый плоский спутник

НовостиСпутниковая связь
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Китай запустил в космос первый собственный плоский спутник.

9 июня с помощью ракеты Kuaizhou-1A, запущенной из Центра космических запусков Цзюцюань, Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник связи. Данный запуск стал уже 20 миссией, проведенной с использованием ракеты Kuaizhou-1A, и вторым запуском ракеты данной модели с начала текущего года.

По сообщению China Daily, экспериментальный спутник связи получил название Longjiang 3. Он разработан исследователями из Харбинского технологического института.

Ключевые сведения о плоском спутнике

  • Задача спутника Longjiang 3 заключается в демонстрации передовых технологий космической высокоскоростной связи и спутниковой платформы в форме пластины.
  • В конструкции спутника использовано несколько современных технологий, среди которых новый метод высокоскоростной связи между низкоорбитальными спутниками и системами наземного контроля.
  • Орбитальные испытания помогут исследователям накопить данные и опыт, которые будут использованы при проектировании и разработке плоских спутников для массового производства.
  • Компания GalaxySpace, частный производитель спутников из Пекина, также создала группу плоских спутников и планирует в ближайшие месяцы запустить их на орбиту.

Преимущества плоских спутников

  • Большая площадь поверхности, свойственная плоской форме, позволяет разместить несколько спутников в одной ракете.
  • «Такая конструкция позволяет запускать много спутников во время одной миссии и подходит для быстрого развёртывания спутниковых сетей», – говорит Ян Цяолун, разработчик-конструктор из компании GalaxySpace.
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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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