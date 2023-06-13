Китай запустил первый плоский спутник

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Китай запустил в космос первый собственный плоский спутник.

9 июня с помощью ракеты Kuaizhou-1A, запущенной из Центра космических запусков Цзюцюань, Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник связи. Данный запуск стал уже 20 миссией, проведенной с использованием ракеты Kuaizhou-1A, и вторым запуском ракеты данной модели с начала текущего года.

По сообщению China Daily, экспериментальный спутник связи получил название Longjiang 3. Он разработан исследователями из Харбинского технологического института.

Ключевые сведения о плоском спутнике

Задача спутника Longjiang 3 заключается в демонстрации передовых технологий космической высокоскоростной связи и спутниковой платформы в форме пластины.

В конструкции спутника использовано несколько современных технологий, среди которых новый метод высокоскоростной связи между низкоорбитальными спутниками и системами наземного контроля.

Орбитальные испытания помогут исследователям накопить данные и опыт, которые будут использованы при проектировании и разработке плоских спутников для массового производства.

Компания GalaxySpace, частный производитель спутников из Пекина, также создала группу плоских спутников и планирует в ближайшие месяцы запустить их на орбиту.

Преимущества плоских спутников

Большая площадь поверхности, свойственная плоской форме, позволяет разместить несколько спутников в одной ракете.

«Такая конструкция позволяет запускать много спутников во время одной миссии и подходит для быстрого развёртывания спутниковых сетей», – говорит Ян Цяолун, разработчик-конструктор из компании GalaxySpace.