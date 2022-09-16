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В следующем году Китай начнёт создание сети космического интернета из 13 000 спутников

НовостиСпутниковая связь

Компания GalaxySpace планирует запустить на космическую орбиту свои первые спутники с плоскими панельными антеннами и гибкими солнечными батареями уже в начале 2023 года.

Китайский стартап GalaxySpace, занимающийся спутниковым интернетом, привлёк дополнительное финансирование. По словам представителей компании, это увеличило её стоимость до 1.58 миллиарда долларов.

Предыдущий раунд финансирования состоялся в ноябре 2020 года – тогда компания была оценена в 1.2 миллиарда долларов. На компанию возлагают значительный вклад в запланированное в Китае развитие национальной мега-сети раздачи спутникового интернета, которая будет состоять из 13000 спутников.

Раунд возглавлял CCB International – инвестиционный проект, принадлежащий China Construction Bank Corporation – одному из четырёх крупных банков Китая, а также Anhui Sanzhongyichuang Industry Development Fund, Hefei Industry Investment and Sincere Fund. Предыдущие инвесторы – Legend Capital и Chaos Investment – также продолжили вкладывать деньги в стартап.

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Основатель и генеральный директор компании GalaxySpace Сюй Мин сообщил, что деньги, полученные в результате раунда инвестиций, будут потрачены главным образом на исследование и развитие технологий, связанных со спутниковым интернетом. Часть средств также потратят на внедрение новых технологий на коммерческой основе. Вместе с тем GalaxySpace планирует ускорить исследование базовых технологий, включая сгруппированные спутники с плоскими антеннами, технологию многолучевой фазированной решётки, гибкие солнечные батареи, средства цифровой обработки и возможности массового производства недорогих спутников, – говорится в пресс-релизе.

В компании GalaxySpace утверждают, что десятки спутников можно сгруппировать и запустить одновременно на одной ракете, укомплектовав их плоскими антеннами и гибкими решётками, экономящими массу и пространство благодаря обтекателю полезного модуля.

Согласно заявлениям компании, первые из сгруппированных спутников GalaxySpace должны быть запущены в начале следующего года, и это будут первые спутники такого типа, разработанные в Китае.

В марте GalaxySpace запустила на орбиту шесть спутников связи в рамках создания экспериментальной сети, получившей название «Созвездие мини-паук». Запуск этих спутников и успешные тесты спутниковой сети 5G также были восприняты в Китае как важные вехи для реализации по созданию в стране мощной национальной спутниковой сети широкополосной связи.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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