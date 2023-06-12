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В двух сёлах на Закарпатье появился гигабитный интернет

НовостиТелеком
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Оператор связи Prosto завершил модернизацию своей сети в двух населенных пунктах в Закарпатской области. Речь идет о Чернике в Свалявском районе и Подобовце в Межгорском районе. Благодаря внедрению передовой технологии PON (Passive Optical Network), абоненты теперь могут наслаждаться быстрым и стабильным интернет-соединением.

После модернизации сети все абоненты Prosto, как новые, так и действующие, могут пользоваться интернетом со скоростью до 1 Гбит/с. Это позволит им быстро загружать файлы, просматривать видео высокого качества и использовать различные онлайн-сервисы без перебоев и ограничений.

Оператор зв'язку Prosto на Закарпатті

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Prosto также объявил о специальном акционном предложении – новые абоненты могут воспользоваться гигабитным интернетом вместе с телевидением по акционной стоимости всего 199 грн/мес. Это отличная возможность получить не только быстрый интернет, но и всевозможные телевизионные каналы по выгодным условиям.

В сообщении от оператора Prosto также отмечается, что с 1 июля 2023 года абоненты тарифа «Оптимальный» будут автоматически переведены на аналогичный тарифный план «Базовый». Изменение тарифного плана не повлияет на абонентскую плату и набор услуг, изменится только название тарифного плана.

Prosto – известный в Украине провайдер интернет-услуг, предоставляющий качественное соединение с мировой сетью. Инвестиции в новые технологии и оборудование позволяют оператору постоянно улучшать услуги и удовлетворять потребности абонентов.

Напомним, в мае Prosto уже модернизировал собственную сеть в населенном пункте Келечин на Закарпатье.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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