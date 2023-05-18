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1 Гбит/с: Triolan обеспечил высокоскоростной интернет по всем адресам

НовостиТелеком
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Начиная с мая 2023 года провайдер Triolan предоставляет возможность подключить интернет со скоростью до 1 Гбит/с на всех доступных адресах. Это стало возможным благодаря внедрению гигабитной сети, обеспечивающей быстрый и надежный доступ в интернет.

Как объяснил провайдер на своей странице в Facebook, для абонентов, которые используют интернет со скоростью до 100 Мбит/с и желают получить значительное ускорение загрузки и выгрузки файлов, необходимо иметь Wi-Fi роутер с гигабитными портами, гигабитную сетевую карту и 8-жильный кабель Ethernet или оптоволокно. Эти компоненты помогут обеспечить максимальную скорость интернет-соединения.

Гигабитный интернет от Triolan обеспечивает абоненту доступ к цифровому порту со скоростью до 1000 Мбит/с (FTTB AON). Стоимость тарифа Triolan.NET 1000 Mbit с 1 апреля 2023 года составляет 300 грн/мес или 10 грн в день.

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Triolan Gigabit

Triolan является провайдером, предоставляющим разнообразные услуги, включая доступ к оптоволоконным магистралям, локальным Ethernet-сетям, GEPON и другим решениям. Кроме того, провайдер предлагает услуги кабельного телевидения, включая аналоговое, цифровое и IP-телевидение.

На протяжении более 12 лет своей деятельности на рынке Украины, Triolan зарекомендовал себя как надежный провайдер с высоким качеством обслуживания. Его услуги доступны в таких городах, как Харьков, Киев, Днепр, Запорожье, Полтава, Одесса, Сумы, Ровно, Чугуев, Бровары и пгт Слобожанское Харьковской области.

Triolan является группой независимых предприятий, объединенных в рамках хозяйственных отношений и развивающих философию развития общества через свободный доступ к информации. Их работа направлена на предоставление доступа к современным технологиям и услугам в сфере связи и медиа.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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