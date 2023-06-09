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Провайдер McLaut расширил телевизионные пакеты: добавлено 12 новых каналов

НовостиТелевидение
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9 июня 2023 года провайдер McLaut объявил о расширении своего телевизионного предложения для жителей Черкасс и других городов, входящих в зону обслуживания компании. В рамках обновления было добавлено 12 новых каналов в телевизионные пакеты цифрового кабельного ТВ и IPTV, благодаря чему абоненты получили доступ к еще более разнообразному и качественному контенту.

Среди каналов, которые стали доступны абонентам McLaut, в частности:

  • Continent E.
  • One Planet.
  • KinoWood.
  • TravelXP.
  • History2.
  • Club MTV.
  • MTV Europe.
  • MTV 00s.
  • MTV 90s.
  • MTV 80s.
  • Now Series.
  • Euronews.

McLaut – это известная группа компаний, основанная в 2001 году и работающая под единой торговой маркой. McLaut стал одним из ведущих интернет-провайдеров Черкасской области и за ее пределами. Компания предоставляет широкий спектр услуг в телекоммуникационной сфере, включая интернет, кабельное ТВ и IPTV.

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Напомним, в прошлом месяце абоненты McLaut получили доступ к просмотру шести новых каналов.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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