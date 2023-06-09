Провайдер McLaut расширил телевизионные пакеты: добавлено 12 новых каналов

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9 июня 2023 года провайдер McLaut объявил о расширении своего телевизионного предложения для жителей Черкасс и других городов, входящих в зону обслуживания компании. В рамках обновления было добавлено 12 новых каналов в телевизионные пакеты цифрового кабельного ТВ и IPTV, благодаря чему абоненты получили доступ к еще более разнообразному и качественному контенту.

Среди каналов, которые стали доступны абонентам McLaut, в частности:

Continent E.

One Planet.

KinoWood.

TravelXP.

History2.

Club MTV.

MTV Europe.

MTV 00s.

MTV 90s.

MTV 80s.

Now Series.

Euronews.

McLaut – это известная группа компаний, основанная в 2001 году и работающая под единой торговой маркой. McLaut стал одним из ведущих интернет-провайдеров Черкасской области и за ее пределами. Компания предоставляет широкий спектр услуг в телекоммуникационной сфере, включая интернет, кабельное ТВ и IPTV.

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Напомним, в прошлом месяце абоненты McLaut получили доступ к просмотру шести новых каналов.