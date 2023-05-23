Провайдер McLaut добавил новые каналы в телевизионные пакеты

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Телекоммуникационный оператор McLaut продолжает развивать свою телевизионную платформу, предоставляя абонентам еще больше возможностей для просмотра любимых передач и фильмов. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале, компания пополнила список каналов, доступных для пользователей услуг Кабельного ТВ и IPTV.

С 23 мая текущего года абоненты McLaut получили доступ к следующим телеканалам.

В аналоговом качестве:

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AMC.

В цифровом качестве и IPTV:

Cars&Stars.

В аналоговом, цифровом качестве и IPTV:

Cine+.

Cine+ Hit.

Cine+ Legend.

Cine+ Kids.

Напомним, ранее мы провели детальный анализ контента фильмовых телеканалов Cine+ в нашей статье «Чи існує в Україні заміна каналам, що пішли?». Теперь абоненты McLaut получили возможность смотреть эти интересные каналы вместе с уже имеющимися.

McLaut – это группа компаний, работающих под единой торговой маркой. Она была основана в 2001 году и сегодня является известным интернет-провайдером в Черкасской области и за её пределами. Провайдер предоставляет широкий спектр услуг в телекоммуникационной сфере, включая интернет, кабельное ТВ и IPTV.