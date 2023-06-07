В Украине китайских производителей Hikvision и Dahua внесли в список международных спонсоров войны

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В понедельник, 5 июня, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) заявило, что два китайских производителя и поставщика оборудования для видеонаблюдения – Hikvision и Dahua Technology – добавлены в перечень международных спонсоров войны.

Причина решения

Решение о включении Hikvision и Dahua Technology в список международных спонсоров войны было принято в связи с их активной деятельностью на территории Российской Федерации. Обе компании осуществляют поставку оборудования двойного назначения, которое может использоваться не только для гражданских, но и для военных целей. Такая деятельность приводит к поддержке российского бюджета и способствует укреплению военно-промышленного комплекса РФ.

Профиль компаний

Hikvision – это китайский государственный производитель и поставщик оборудования для видеонаблюдения, предлагающий широкий спектр продуктов физической безопасности для гражданских и военных нужд. С помощью своей разветвленной маркетинговой сети, охватывающей более 150 стран, Hikvision обслуживает различные рынки. В Российской Федерации объем продаж Hikvision вырос на 42% с началом полномасштабной войны в 2022 году, а чистая прибыль увеличилась на 1526%. Компания также значительно расширила штат работников.

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Dahua Technology – это еще один китайский государственный производитель, специализирующийся на выпуске оборудования для видеонаблюдения и контроля доступа. Благодаря сети из 54 зарубежных филиалов, Dahua поставляет свои продукты и услуги более чем в 180 стран. Компания является глобальным игроком и занимается разработкой технологий безопасности для разных секторов.

Напомним, в конце декабря прошлого года стало известно, что Huawei из-за санкций закрывает одно из подразделений в России.