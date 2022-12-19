Huawei из-за санкций закрывает одно из подразделений в России

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Оно отвечает за поставку корпоративным клиентам решений в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), включая системы хранения данных и телекоммуникационное оборудование.

Что произошло

Китайский производитель электроники Huawei с 1 января закрывает в России подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщает газета «Коммерсантъ».

Всего в подразделении работали около 2000 человек. Большая часть из них получила предложения о переводе в страны СНГ, другие же – будут уволены. Один из собеседников газеты сообщил, что офис сохранится номинально, так как компания готова к возвращению, если изменится геополитическая ситуация или в Украине прекратятся активные боевые действия.

В чем причина

Непосредственно в Huawei отказались от комментариев. Однако источники «Коммерсантъ» объясняют решение Huawei опасением вторичных санкций: ИКТ-оборудование компании (системы хранения данных, телеком-оборудование и т.д.) может быть использовано в госсекторе. В оборудовании же Huawei, ввезенном параллельным импортом, могут быть ограничения на работу в России.

Одновременно Huawei сохраняет в России центры исследований и разработок, они расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Кроме того она сохраняет и бизнес продаж потребительской электроники, такой как смартфоны, ноутбуки, а также продаж мобильных сервисов AppGallery.

Впрочем, осенью этого года сообщалось, что компания Huawei может окончательно покинуть российский рынок. В частности, в сентябре Huawei уже остановила продажи в официальном российском интернет-магазине VMALL.