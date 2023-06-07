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Orange Belgium начнёт отключение 3G сетей в январе 2024 года

НовостиТелеком
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В компании Orange Belgium объявили о намерении начать поэтапное отключение своих 3G сетей в январе следующего года. При этом процесс вывода данных сетей из эксплуатации будет происходить регион за регионом и должен завершиться в 2025 году.

Согласно графику, опубликованному на web-сайте оператора, муниципалитет Веттерен, расположенный в восточной Фландрии, станет первым, где будет прекращена работа услуги. Далее процесс отключения охватит Намюр (февраль), прибрежные районы и регион От-Фань (апрель), Антверпен, Гент и Левен (май) и Монс (июнь).

Графік відключення 3G мереж Orange Belgium

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График отключений для остальных регионов будет представлен позже. В компании Orange утверждают, что отключение 3G окажет ограниченное влияние на её клиентов, большинство из которых используют сеть 4G как для передачи голоса (с использованием VoLTE), так и для передачи данных. В то же время, сеть 2G компании Orange Belgium будет работать по меньшей мере до 2028 года.

Ранее мы сообщали, что Orange Slovakia отключит 3G сети до конца года.

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  • Метки
  • 3G

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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