Orange Belgium начнёт отключение 3G сетей в январе 2024 года

- Реклама -

В компании Orange Belgium объявили о намерении начать поэтапное отключение своих 3G сетей в январе следующего года. При этом процесс вывода данных сетей из эксплуатации будет происходить регион за регионом и должен завершиться в 2025 году.

Согласно графику, опубликованному на web-сайте оператора, муниципалитет Веттерен, расположенный в восточной Фландрии, станет первым, где будет прекращена работа услуги. Далее процесс отключения охватит Намюр (февраль), прибрежные районы и регион От-Фань (апрель), Антверпен, Гент и Левен (май) и Монс (июнь).

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

График отключений для остальных регионов будет представлен позже. В компании Orange утверждают, что отключение 3G окажет ограниченное влияние на её клиентов, большинство из которых используют сеть 4G как для передачи голоса (с использованием VoLTE), так и для передачи данных. В то же время, сеть 2G компании Orange Belgium будет работать по меньшей мере до 2028 года.

Ранее мы сообщали, что Orange Slovakia отключит 3G сети до конца года.