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Orange Slovakia отключит 3G сети до конца года

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До конца 2023 года Orange Slovakia планирует вдвое увеличить покрытие своих сетей 5G, сосредоточив главное внимание на территориях, имеющих высокий потенциал для подключения бизнес-клиентов. Также до конца 2023 года оператор планирует отключить свои 3G-сети, исходя из существенного сокращения количества их пользователей и желая сосредоточить внимание на развитии новейших технологий.

В компании Orange Slovakia озвучили планы, связанные с ускорением расширения своей 5G-сети. При этом в компании намерены увеличить её покрытие по крайней мере вдвое до конца 2023 года. По состоянию на конец прошлого года компания уже достигла запланированного 20-процентного покрытия населения Словакии 5G-сетями. В настоящее время доступ к высокоскоростной мобильной связи по технологии 5G имеет более 25.2 процента населения страны, проживающего в 140 городах и сёлах.

Согласно последним сообщениям от пресс-службы телекоммуникационной компании, процесс расширения 5G-сети будет сосредоточен в первую очередь на областях, обладающих высоким потенциалом для бизнес-клиентов. Это позволит максимально увеличить её доступность для широкого круга пользователей. Также это часть более широкой стратегии компании, которая включает в себя модернизацию сетей 4G и создание новой инфраструктуры 5G, а также планы по отключению принадлежащих ей 3G-сетей до конца 2023 года.

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По информации от Orange Slovakia, количество пользователей принадлежащих ей 3G-сетей, охватывающих 95 процентов населения страны, неуклонно уменьшается даже более быстрыми темпами, чем ожидалось. А учитывая модернизацию сетей 4G и 5G, в компании решили отключить 3G-сети, чтобы сосредоточиться на развитии новейших технологий, обеспечивающих лучшее качество и больше преимуществ для потребителей. Этот шаг также снизит влияние компании на окружающую среду.

В сообщении от Orange Slovakia, в частности, говорится: «После отключения наших 3G-сетей мы сможем сосредоточиться на вопросах, связанных с построением лучшей 5G-сети в Словакии. Это даст нам уникальные возможности для усиления надёжности и мощности наших 5G-сетей, а также позволит ускорить реализацию стратегических планов развития технологии 5G, что, по нашему мнению, принесёт пользу всем клиентам».

В Orange Slovakia планируют использовать полосы частот 2 100 МГц, которые сейчас задействованы для функционирования сетей 3G, для развития высокоскоростных сетей 5G. При этом оставшаяся часть спектра будет использована для развития сетей 4G/LTE, что сделает данные сети ещё более мощными, надёжными и качественными.

Ранее сообщалось, что словенский оператор A1 Slovenija выключит сеть 3G в июне текущего года. Недавно об отключении 3G-связи также заявил оператор Orange Polska.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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