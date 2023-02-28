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Хакеры взломали российские телеканалы и радиостанции: в эфире звучала воздушная тревога

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Несколько российских телевизионных и радиоканалов были подвергнуты хакерской атаке.

Утром 28 февраля неизвестные хакеры смогли взломать серверы теле- и радиоканалов в нескольких регионах России. В результате этого вещание телеканалов и радиостанций было прервано сообщением о воздушной тревоге, – сообщает издание «Кабельщик».

Каналы «Суббота», 2×2 и ТНТ4, а также радиостанции в Москве, Московской области, Воронеже, Белгороде и Ленинградской области были задействованы в инциденте. Зрители получили предупреждение о начале воздушной тревоги и рекомендацию направиться в бомбоубежище.

МЧС РФ опровергло подобные угрозы. В соответствующем заявлении ведомство сообщило, что сервера телеканалов и радиостанций были взломаны. Это в свою очередь привело к звучанию в эфире недостоверной информации об объявлении воздушной тревоги в некоторых регионах России.

Ложная тревога продолжалась около десяти минут, после чего нормальное вещание было восстановлено. В настоящее время расследуется причина и источник атаки на серверы телеканалов и радиостанций.

Напомним, на прошлой неделе хакеры взломали эфир каналов группы «Интер» и включили гимн СССР.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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