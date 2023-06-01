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В украинском App Store появилось приложение ChatGPT

НовостиТехнологии
Фото: Gabby Jones/Bloomberg
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Пользователи из Украины и еще 151 страны мира теперь могут загрузить официальное приложение ChatGPT из App Store. Об этом сообщает издание ITC.ua.

Популярный чатбот ChatGPT, ранее доступный только через веб-версию, стал доступен в формате мобильного приложения. Теперь пользователям не нужно использовать неофициальные программы для общения с чатом на своих смартфонах.

Особенности мобильного приложения

Загруженный из App Store ChatGPT позволяет пользователям задавать вопросы чату как в текстовом, так и в голосовом формате. Однако сам чатбот дает ответы только в текстовом виде. Приложение также синхронизирует текстовые разговоры на разных устройствах, обеспечивая удобную коммуникацию.

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Пользователи, оформившие подписку ChatGPT Plus за $19,99 в месяц, получат доступ к последней версии OpenAI GPT-4 – мощной языковой модели. Также подписчики, в отличие от обычных пользователей, имеют более быстрое время ответа и возможность предварительного просмотра новых функций.

Что дальше

Команда OpenAI планирует расширять доступность мобильной программы и работать над ее усовершенствованием. Рекомендуется периодически проверять наличие обновлений и доступность приложения в App Store для других стран. Кроме того, в будущем планируется разработка приложения для устройств Android.

Ранее Европол рассказал, в чем заключается опасность ChatGPT.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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