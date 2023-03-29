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Европол предупредил об опасности использования ChatGPT злоумышленниками

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Специалисты агентства выяснили, что злоумышленники могут воспользоваться ChatGPT для «существенного ускорения поисков» в отраслях, о которых они ничего не знают.

В полиции Европола предупредили о потенциальной возможности злоупотребления чат-ботом ChatGPT на основе искусственного интеллекта путём его использования для осуществления попыток фишинга, распространения дезинформации и совершения киберпреступлений. Европол говорит, что это усиливает прочие факторы беспокойства, начиная от юридических вопросов и заканчивая вопросами этического характера.

По мнению экспертов, наибольшую обеспокоенность вызывает возможность использования ChatGPT в следующих криминальных сферах:

  • Мошенничество и социальная инженерия: Возможность создания чрезвычайно реалистичных текстов делает ChatGPT полезным инструментом для нужд фишинга. Он может быть использован для имитации стиля речи определённых лиц или групп лиц. Данной особенностью можно злоупотреблять в больших масштабах, заставляя потенциальных жертв довериться преступникам.
  • Дезинформация: Возможность создавать аутентичный текст с высокой скоростью и в больших масштабах. Это делает модель идеальным инструментом для достижения целей пропаганды и распространения дезинформации, поскольку она позволяет пользователям создавать и распространять сообщения, отражающие определенный нарратив, прилагая для этого относительно небольшие усилия.
  • Киберпреступность: Помимо создания языка, похожего на человеческий, генеративный искусственный интеллект способен создавать код на нескольких языках программирования. Для потенциального преступника с небольшими техническими знаниями это бесценный ресурс для создания вредоносного кода.
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«По мере развития технологий и с появлением новых моделей для правоохранительных органов будет иметь всё большую важность необходимость оставаться в авангарде этих инноваций, чтобы предвидеть возможные последствия и предотвращать злоупотребления», – отмечают в Европоле.

Европол также озвучил свои ключевые рекомендации правоохранительным органам:

  • Учитывая потенциальный вред, чрезвычайно важно повысить осведомленность по этому вопросу, чтобы гарантировать максимально быстрое выявление и ликвидацию любых потенциальных лазеек.
  • Правоохранительные органы должны понимать влияние ChatGPT на все потенциально уязвимые сферы, чтобы лучше предвидеть, предотвращать и расследовать различные виды злоупотреблений.
  • Сотрудникам правоохранительных органов следует начать развивать навыки, необходимые для максимального использования генеративного искусственного интеллекта.
  • Очень важным пунктом является взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, которое позволяет убедиться в том, что соответствующие механизмы безопасности остаются ключевым фактором, который постоянно совершенствуется.
  • Правоохранительные органы могут изучить возможности настроенного искусственного интеллекта, обученного самостоятельно для более адаптированного и конкретного использования.

Напомним, в декабре прошлого года европейское полицейское агентство Европол заблокировало работу 12 526 доменов, отключило 32 сервера и остановило работу 15 интернет-магазинов.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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