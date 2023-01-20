Nokia предоставляет Украине 5000 Wi-Fi роутеров и поможет построить магистральный интернет-канал через Черное море

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Минцифра и Nokia договорились совместно развивать Интернет и связь в Украине. К такой договорённости пришли Министр цифровой трансформации Михаил Федоров и CEO Nokia Пекка Лундмарк во время встречи в Давосе.

Роутеры для Украины

С начала полномасштабного вторжения компания Nokia уже передала Украине 1770 роутеров, которые уже обеспечивают интернетом укрытия школ. Вскоре поступит вторая партия – еще 3230 роутеров.

«Благодаря этому еще больше украинских школьников смогут продолжать обучение даже во время воздушных тревог. Уверен, что вместе сделаем цифровую инфраструктуру еще более устойчивой и современной», – сказал Михаил Федоров.

Строительство магистрального канала

Кроме этого, CEO Nokia предложил создать локальную группу экспертов для консультирования по восстановлению, повышению устойчивости и модернизации цифровой инфраструктуры.

Также компания окажет поддержку в строительстве магистрального интернет-канала через Черное море. Ведь это сделает Украину более привлекательной для открытия офисов мировых IT-компаний, таких как Amazon или Meta.

О чем еще договорились

Улучшать украинскую телеком-инфраструктуру.

Интегрироваться в международный телеком-рынок.

Увеличить количество телеком-специалистов в Украине.

Усилить мощность украинских интернет-сетей.

Напомним, Россию покидает HMD Global: подразделение, которое выпускало кнопочные телефоны Nokia.