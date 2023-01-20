Nokia предоставляет Украине 5000 Wi-Fi роутеров и поможет построить магистральный интернет-канал через Черное море

Минцифра и Nokia договорились совместно развивать Интернет и связь в Украине. К такой договорённости пришли Министр цифровой трансформации Михаил Федоров и CEO Nokia Пекка Лундмарк во время встречи в Давосе.
Роутеры для Украины
С начала полномасштабного вторжения компания Nokia уже передала Украине 1770 роутеров, которые уже обеспечивают интернетом укрытия школ. Вскоре поступит вторая партия – еще 3230 роутеров.
«Благодаря этому еще больше украинских школьников смогут продолжать обучение даже во время воздушных тревог. Уверен, что вместе сделаем цифровую инфраструктуру еще более устойчивой и современной», – сказал Михаил Федоров.
Строительство магистрального канала
Кроме этого, CEO Nokia предложил создать локальную группу экспертов для консультирования по восстановлению, повышению устойчивости и модернизации цифровой инфраструктуры.
Также компания окажет поддержку в строительстве магистрального интернет-канала через Черное море. Ведь это сделает Украину более привлекательной для открытия офисов мировых IT-компаний, таких как Amazon или Meta.
О чем еще договорились
- Улучшать украинскую телеком-инфраструктуру.
- Интегрироваться в международный телеком-рынок.
- Увеличить количество телеком-специалистов в Украине.
- Усилить мощность украинских интернет-сетей.
Напомним, Россию покидает HMD Global: подразделение, которое выпускало кнопочные телефоны Nokia.