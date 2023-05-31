lifecell обеспечил 5G-связь в роуминге в новых странах

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Оператор мобильной связи lifecell дополнил список стран, где абоненты могут воспользоваться 5G-связью в роуминге.
Ранее доступ к 5G имели абоненты оператора в следующих странах:
- 🇦🇹 Австрия.
- 🇩🇴 Доминиканская Республика.
- 🇧🇬 Болгария.
Теперь клиенты lifecell могут воспользоваться преимуществами 5G в таких новых странах:
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- 🇱🇻 Латвия.
- 🇸🇪 Швеция.
- 🇨🇾 Кипр.
- 🇨🇦 Канада.
- 🇨🇿 Чехия.
- 🇩🇪 Германия.
- 🇫🇷 Франция.
- 🇸🇬 Сингапур.
- 🇸🇰 Словакия.
- 🇩🇰 Дания.
- 🇮🇱 Израиль.
- 🇳🇱 Нидерланды.
Добавим, что технология 5G, кроме качественной связи, обеспечивает передачу данных без задержек, большую пропускную способность каналов и раскрывает потенциал современных инноваций, таких как телемедицина, интернет ощущений и беспилотный транспорт.
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