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lifecell обеспечил 5G-связь в роуминге в новых странах

НовостиТелеком
Фото: Mediaclick
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Оператор мобильной связи lifecell дополнил список стран, где абоненты могут воспользоваться 5G-связью в роуминге.

Ранее доступ к 5G имели абоненты оператора в следующих странах:

  • 🇦🇹 Австрия.
  • 🇩🇴 Доминиканская Республика.
  • 🇧🇬 Болгария.

Теперь клиенты lifecell могут воспользоваться преимуществами 5G в таких новых странах:

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  • 🇱🇻 Латвия.
  • 🇸🇪 Швеция.
  • 🇨🇾 Кипр.
  • 🇨🇦 Канада.
  • 🇨🇿 Чехия.
  • 🇩🇪 Германия.
  • 🇫🇷 Франция.
  • 🇸🇬 Сингапур.
  • 🇸🇰 Словакия.
  • 🇩🇰 Дания.
  • 🇮🇱 Израиль.
  • 🇳🇱 Нидерланды.

Добавим, что технология 5G, кроме качественной связи, обеспечивает передачу данных без задержек, большую пропускную способность каналов и раскрывает потенциал современных инноваций, таких как телемедицина, интернет ощущений и беспилотный транспорт.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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