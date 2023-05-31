lifecell обеспечил 5G-связь в роуминге в новых странах

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Оператор мобильной связи lifecell дополнил список стран, где абоненты могут воспользоваться 5G-связью в роуминге.

Ранее доступ к 5G имели абоненты оператора в следующих странах:

🇦🇹 Австрия.

🇩🇴 Доминиканская Республика.

🇧🇬 Болгария.

Теперь клиенты lifecell могут воспользоваться преимуществами 5G в таких новых странах:

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🇱🇻 Латвия.

🇸🇪 Швеция.

🇨🇾 Кипр.

🇨🇦 Канада.

🇨🇿 Чехия.

🇩🇪 Германия.

🇫🇷 Франция.

🇸🇬 Сингапур.

🇸🇰 Словакия.

🇩🇰 Дания.

🇮🇱 Израиль.

🇳🇱 Нидерланды.

Добавим, что технология 5G, кроме качественной связи, обеспечивает передачу данных без задержек, большую пропускную способность каналов и раскрывает потенциал современных инноваций, таких как телемедицина, интернет ощущений и беспилотный транспорт.