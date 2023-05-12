lifecell предоставил абонентам в роуминге доступ к 5G

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Оператор мобильной связи lifecell объявил о предоставлении возможности пользоваться 5G-связью абонентам в роуминге в некоторых странах. Это стало возможным благодаря плодотворной работе мобильного оператора, который старается обеспечить своих клиентов лучшим сервисом, даже если они находятся за пределами Украины.

На данный момент абоненты lifecell могут пользоваться 5G-связью в Болгарии, Австрии, Финляндии и Доминиканской Республике, если их гаджеты поддерживают этот стандарт. Кроме того, список стран, где будет доступна 5G-связь для абонентов lifecell, постоянно увеличивается.

Пятое поколение мобильных сетей предусматривает высокоскоростную передачу данных без задержек, высокую пропускную способность каналов и возможность развития современных технологий, таких как телемедицина, интернет ощущений, безопасный беспилотный транспорт и многое другое.

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Отметим, что уже в 2019 году lifecell вместе с Ericsson развернули демонстрационный сегмент сети пятого поколения и успешно протестировали скорость передачи данных. В 2020 году оператор дополнительно развернул тестовый сегмент 5G в своем центральном офисе в Киеве с целью изучения возможностей технологии. После возвращения связи на деоккупированных территориях, lifecell планирует дальнейшее развитие и внедрение современных технологий связи в Украине.