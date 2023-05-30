Украинские комики прокомментируют финал Лиги Европы

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Украинский комик Василий Байдак и актер, сценарист и юморист Константин Трембовецкий попробуют себя в роли спортивных комментаторов для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

31 мая они будут комментировать финальный матч Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» на платформе MEGOGO. Для этого медиасервис создал дополнительную альтернативную аудиодорожку.

Основная трансляция начнется в 21.00, альтернативная – ориентировочно в 21.30, а сам матч начнется в 22.00.

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Во время эфира будет проведен благотворительный сбор средств на приобретение автомобиля и дронов для ВСУ. Цель – собрать 600 тысяч гривен. Зрители смогут пожертвовать деньги через QR-код на экране или по ссылке на сайте MEGOGO.

Основной комментарий матча будут вести Виталий Кравченко и Вадим Шевякин, но все желающие смогут включить альтернативную аудиодорожку с комментариями Василия Байдака и Константина Трембовецкого. Для этого нужно войти в «Настройки» на трансляции и выбрать аудиодорожку «Альтернативная».

Матч будет доступен для просмотра на платформе MEGOGO по подпискам «Максимальная» и «Спорт». Кроме того, на YouTube-канале «Самвидав» будет транслироваться видео с комментариями Байдака и Трембовецкого (без показа матча).

Напомним, что MEGOGO активно развивает спортивное направление и предлагает широкий выбор эксклюзивных событий, включая матчи сборной Украины по футболу, Лигу чемпионов УЕФА, Лигу Европы УЕФА, Лигу конференций УЕФА, Суперкубок УЕФА, La Liga, Ligue 1, Serie A, Кубок Испании (Copa del Rey), Кубок Германии (DFB-Pokal), Кубок Италии, бои Top Rank, K2 Promotions Ukraine и другие мероприятия.