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Клубы УПЛ поддержали создание OTT-платформы «УПЛ-ТВ»

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Фото: Sport24
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Украинская премьер-лига (УПЛ) получила поддержку клубов в вопросе создания собственного телевизионного проекта «УПЛ-ТБ».

Официальное заявление по этому поводу было сделано пресс-службой УПЛ после встречи представителей клубов и первого вице-президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Олега Протасова. Главной темой обсуждения стали вопросы связанные с трансляциями матчей УПЛ в будущих сезонах.

Единогласно было принято решение о создании независимой ОТТ-платформы под названием «УПЛ-ТВ». Владельцами этой платформы станут непосредственно футбольные клубы. Дирекции УПЛ под руководством нового главы Евгения Дикого было поручено разработать концепцию проекта «УПЛ-ТВ».

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Владимир Генинсон, вице-президент одесского клуба «Черноморец», рассказал о предполагаемой стоимости доступа к трансляциям матчей УПЛ через новую платформу «УПЛ-ТВ». Он сообщил, что внутри Украины такой пакет услуг может стоить от 100 до 120 гривен в месяц, а за пределами страны – от 200 до 240 гривен. Предложение будет представлено клубам на рассмотрение 30 или 31 мая.

Однако бывший директор телеканалов «Футбол 1/2/3» и нынешний директор по маркетингу и медиа ФК «Полесье» Александр Денисов выразил сомнения в скором запуске проекта «УПЛ-ТВ». Он отметил отсутствие четкой концепции у «УПЛ-ТВ», в то время как Setanta предлагает неплохую сумму за права на трансляцию.

Ожидается, что создание «УПЛ-ТВ» позволит украинским футбольным клубам иметь больше контроля над трансляциями матчей и развивать собственный медиа-продукт для фанатов.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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