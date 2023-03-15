В Украине возобновились консультации касательно создания УПЛ ТВ

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Донецкий “Шахтер” и львовский “Рух” инициировали создание УПЛ ТВ – независимой медиаплатформы, которая может стать важным шагом на пути потенциального формирования телевизионного пула на следующий сезон украинской Премьер-лиги.

По данным источников ТаТоТаке, оба клуба возобновили консультации по этому поводу и приглашают все остальные команды высшего дивизиона присоединиться к реализации проекта.

В настоящее время официальным транслятором матчей УПЛ является Setanta Sports. Однако некоторые команды передали права на показ своих поединков 1+1 media.

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К созданию УПЛ ТВ будут привлечены все клубы, являющиеся участниками Украинской Премьер-лиги. На данный момент ведутся консультативные процессы относительно деталей реализации данного проекта.

УПЛ ТВ предоставит возможность зрителям получать качественные и надежные трансляции матчей, а также сделает украинский футбол доступнее и популярнее для широкой аудитории.