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UARU

Испанский провайдер сворачивает свои медные сети

НовостиТелеком
Фото: ©Freepik
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Telefonica постепенно выводит из эксплуатации свои медные сети в Испании, заменяя их на оптико-волоконные подключения (FTTH), которые обеспечивают более быстрое и надёжное соединение и имеют значительно меньший углеродный след.

Телекоммуникационный гигант Telefonica объявил, что постепенно выводит из эксплуатации медные сети в Испании в рамках взятых обязательств касательно обеспечения более устойчивого и высокопроизводительного будущего. В 2014 году компания Telefonica начала переводить свою инфраструктуру на технологию оптико-волоконных линий в дом (FTTH), которая обеспечивает более быстрое соединение, отличается более высокой надёжностью и имеет значительно меньший углеродный след.

Теперь, объявив о закрытии всех своих медных узлов до 19 апреля 2024 года, оператор должен завершить начавшийся процесс в Испании до своего столетия. Закрытие последних 3 329 центральных офисов медных сетей станет последним шагом в процессе отказа от данной технологии, который Telefonica запустила в 2014 году.

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Фиксированная сеть связи от компании Telefonica является одним из краеугольных камней процесса цифровизации, поскольку обеспечивает предоставление услуг передачи голоса и данных, требующих наличия гибких, динамических и защищённых сетей. В компании считают, что для обеспечения Испании ультрасовременной связью следует объединить FTTH с мобильными сетями 5G, которые уже могут охватить 85% населения страны.

Оптико-волоконная сеть Telefonica примерно на 94% уменьшает влияние на окружающую среду в Испании, что в 18 раз меньше показателей медной сети при эквивалентном потреблении данных. Это стало возможным благодаря действиям компании, направленным на повышение энергоэффективности, разработку и внедрение современных технологий, а также благодаря инвестициям в возобновляемые источники энергии.

Следует также добавить, что одна оптико-волоконная станция может обслуживать такое же количество подключений, как четыре медные станции. Telefonica продемонстрировала аналогичный уровень настойчивости при переходе мобильных сетей от стандартов 2G/3G к стандартам 4G/5G.

Ранее мы сообщали, что норвежский провайдер отключил собственные медные линии связи.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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