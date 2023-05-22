Испанский провайдер сворачивает свои медные сети

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Telefonica постепенно выводит из эксплуатации свои медные сети в Испании, заменяя их на оптико-волоконные подключения (FTTH), которые обеспечивают более быстрое и надёжное соединение и имеют значительно меньший углеродный след.

Телекоммуникационный гигант Telefonica объявил, что постепенно выводит из эксплуатации медные сети в Испании в рамках взятых обязательств касательно обеспечения более устойчивого и высокопроизводительного будущего. В 2014 году компания Telefonica начала переводить свою инфраструктуру на технологию оптико-волоконных линий в дом (FTTH), которая обеспечивает более быстрое соединение, отличается более высокой надёжностью и имеет значительно меньший углеродный след.

Теперь, объявив о закрытии всех своих медных узлов до 19 апреля 2024 года, оператор должен завершить начавшийся процесс в Испании до своего столетия. Закрытие последних 3 329 центральных офисов медных сетей станет последним шагом в процессе отказа от данной технологии, который Telefonica запустила в 2014 году.

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Фиксированная сеть связи от компании Telefonica является одним из краеугольных камней процесса цифровизации, поскольку обеспечивает предоставление услуг передачи голоса и данных, требующих наличия гибких, динамических и защищённых сетей. В компании считают, что для обеспечения Испании ультрасовременной связью следует объединить FTTH с мобильными сетями 5G, которые уже могут охватить 85% населения страны.

Оптико-волоконная сеть Telefonica примерно на 94% уменьшает влияние на окружающую среду в Испании, что в 18 раз меньше показателей медной сети при эквивалентном потреблении данных. Это стало возможным благодаря действиям компании, направленным на повышение энергоэффективности, разработку и внедрение современных технологий, а также благодаря инвестициям в возобновляемые источники энергии.

Следует также добавить, что одна оптико-волоконная станция может обслуживать такое же количество подключений, как четыре медные станции. Telefonica продемонстрировала аналогичный уровень настойчивости при переходе мобильных сетей от стандартов 2G/3G к стандартам 4G/5G.

Ранее мы сообщали, что норвежский провайдер отключил собственные медные линии связи.