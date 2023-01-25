UARU

UARU

Норвежский провайдер отключил медные линии связи

НовостиТелеком
Фото: ©BillionPhotos
- Реклама -
Будущее – за оптико-волоконными сетями: в компании Telenor указали медным линиям на дверь.

Что произошло

Норвежская телекоммуникационная компания Telenor Norge заявила об отключении медных сетей. Их отключение было произведено в конце прошлого года – как и планировалось.

Компания подтвердила отключение медных сетей в пресс-релизе, отметив, что последний голосовой звонок в данной сети был сделан 19 декабря 2022 года.

Демонтаж медных линий

Впервые в Telenor заявили о намерениях отказаться от медных линий ещё в 2019 году. На то время к данным сетям было подключено 900 000 абонентов.

На момент отключения медных сетей услугами связи по этой технологии ещё пользовалось 37 000 абонентов. Правда, все они были клиентами других провайдеров, которые использовали инфраструктуру компании Telenor по условиям договоров.

В настоящее время компания Telenor начинает процесс демонтажа оборудования отключенных медных сетей, установленного примерно на 4 500 площадках.

Ранее мы сообщали, что «Укртелеком» также модернизирует собственную инфраструктуру, заменяя медные кабели на оптические. Оператор уже построил сети нового поколения в Днепре и Одессе.

Вместе с тем ученые из Кембриджского университета утверждают, что медный телефонный кабель способен обеспечивать гигабитные скорости.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
- Реклама -

Читайте также

Новости

Великобритания купила корабль для защиты подводных оптико-волоконных и силовых кабелей

Правительство Великобритании приобрело корабль, который будет переоборудован для защиты подводных оптико-волоконных и силовых кабельных линий.
Новости

Великобритания начинает отключать сети 3G: вот что об этом нужно знать

Сети мобильной связи, построенные по технологии 3G, впервые появившиеся в Великобритании 20 лет назад, стоят на пороге полного исчезновения.
Новости

Раскрыта схема массового рекламного мошенничества: под прицелом оказалось 11 миллионов телефонов

Изучая последствия спуфинг-атаки, от которой сильно пострадало приложение iOS, исследователи выявили факт мошенничества с рекламой.
Новости

Несмотря на войну: Украина поднялась на одну строчку в рейтинге скоростей фиксированного интернета 

Средняя скорость загрузки данных (download) у пользователей фиксированного широкополосного интернета в Украине в декабре 2022 года составила 60,03 Мбит/с.
Новости

В доме американской семьи во время зарядки загорелся iPhone

В сети интернет распространяется видеоролик, в котором запечатлено возгорание iPhone 4, оставленного на ночь на подзарядку.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить