Норвежский провайдер отключил медные линии связи

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Будущее – за оптико-волоконными сетями: в компании Telenor указали медным линиям на дверь.

Что произошло

Норвежская телекоммуникационная компания Telenor Norge заявила об отключении медных сетей. Их отключение было произведено в конце прошлого года – как и планировалось.

Компания подтвердила отключение медных сетей в пресс-релизе, отметив, что последний голосовой звонок в данной сети был сделан 19 декабря 2022 года.

Демонтаж медных линий

Впервые в Telenor заявили о намерениях отказаться от медных линий ещё в 2019 году. На то время к данным сетям было подключено 900 000 абонентов.

На момент отключения медных сетей услугами связи по этой технологии ещё пользовалось 37 000 абонентов. Правда, все они были клиентами других провайдеров, которые использовали инфраструктуру компании Telenor по условиям договоров.

В настоящее время компания Telenor начинает процесс демонтажа оборудования отключенных медных сетей, установленного примерно на 4 500 площадках.

Ранее мы сообщали, что «Укртелеком» также модернизирует собственную инфраструктуру, заменяя медные кабели на оптические. Оператор уже построил сети нового поколения в Днепре и Одессе.

Вместе с тем ученые из Кембриджского университета утверждают, что медный телефонный кабель способен обеспечивать гигабитные скорости.