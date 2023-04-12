Google TV добавил 800 бесплатных каналов

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В Google сообщили, что в приложение Google TV для Chromecast и некоторых моделей телевизоров производства компаний Sony, TCL, Hisense и Philips добавлено более 800 бесплатных каналов.

Для расширения количества каналов компанией Google была проведена агрегация нескольких существующих бесплатных телевизионных платформ – таких, как Tubi от Fox, Pluto TV от Paramount Global и Haystack News.

Этот шаг также направлен на то, чтобы отличить её стриминговый интерфейс от конкурентов – таких, как Roku, Apple и Amazon. Это также может привлечь к платформе Google внимание людей, не желающих платить за доступ к стриминговым услугам.

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В Google также сообщили, что интегрируют бесплатные каналы во вкладку «Прямой эфир», где пользователи смогут смотреть контент таких каналов, как NBC, ABC, CBS, FOX и других.

Услуга запускается на территории США на всех устройствах Google TV. Совместимые устройства Android TV получат доступ к новому телегиду и бесплатным каналам до конца текущего года.