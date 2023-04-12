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Google TV добавил 800 бесплатных каналов

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В Google сообщили, что в приложение Google TV для Chromecast и некоторых моделей телевизоров производства компаний Sony, TCL, Hisense и Philips добавлено более 800 бесплатных каналов.

Для расширения количества каналов компанией Google была проведена агрегация нескольких существующих бесплатных телевизионных платформ – таких, как Tubi от Fox, Pluto TV от Paramount Global и Haystack News.

Этот шаг также направлен на то, чтобы отличить её стриминговый интерфейс от конкурентов – таких, как Roku, Apple и Amazon. Это также может привлечь к платформе Google внимание людей, не желающих платить за доступ к стриминговым услугам.

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В Google также сообщили, что интегрируют бесплатные каналы во вкладку «Прямой эфир», где пользователи смогут смотреть контент таких каналов, как NBC, ABC, CBS, FOX и других.

Услуга запускается на территории США на всех устройствах Google TV. Совместимые устройства Android TV получат доступ к новому телегиду и бесплатным каналам до конца текущего года.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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