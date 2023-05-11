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В Англии арестовали телепиратов. Ими оказались местные мужчина и женщина

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Два человека были арестованы в рамках расследования дела по организации схемы нелегального доступа к программам платного телевидения, которая «вероятно принесла организаторам многомиллионные прибыли».

В графстве Ноттингемшир (Англия) были арестованы мужчина и женщина, подозреваемые в организации схемы нелегального распространения потокового контента на сумму, которая может достигать миллионов фунтов стерлингов.

45-летний мужчина и 41-летняя женщина были задержаны в Таксфорде в пятницу, 5 мая, по подозрению в отмывании денег и участии в мошенническом сговоре, от которого пострадала компания Sky.

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Аресты были произведены в рамках расследования обвинений в сговоре с целью предоставления незаконного доступа к услугам платного телевидения. Полиция добавила, что по адресу, где были произведены аресты, были изъяты несколько цифровых устройств, которые теперь будут подвергнуты экспертизе.

Директор отдела борьбы с пиратством в компании Sky Мэтт Гибберт отметил: «Нелегальные сети распространения потокового контента очень часто организованы на самом высоком уровне – с использованием сложных технологий дистрибуции краденого контента и избегания выявления. Для успешной борьбы с данными сетями очень важно организовать тесное сотрудничество отрасли с правоохранительными органами. Мы благодарны Специализированному оперативному подразделению Восточного Мидлендса (EMSOU) и полиции Ноттингемшира за их поддержку в организации этой операции».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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