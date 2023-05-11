В Англии арестовали телепиратов. Ими оказались местные мужчина и женщина

- Реклама -

Два человека были арестованы в рамках расследования дела по организации схемы нелегального доступа к программам платного телевидения, которая «вероятно принесла организаторам многомиллионные прибыли».

В графстве Ноттингемшир (Англия) были арестованы мужчина и женщина, подозреваемые в организации схемы нелегального распространения потокового контента на сумму, которая может достигать миллионов фунтов стерлингов.

45-летний мужчина и 41-летняя женщина были задержаны в Таксфорде в пятницу, 5 мая, по подозрению в отмывании денег и участии в мошенническом сговоре, от которого пострадала компания Sky.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Аресты были произведены в рамках расследования обвинений в сговоре с целью предоставления незаконного доступа к услугам платного телевидения. Полиция добавила, что по адресу, где были произведены аресты, были изъяты несколько цифровых устройств, которые теперь будут подвергнуты экспертизе.

Директор отдела борьбы с пиратством в компании Sky Мэтт Гибберт отметил: «Нелегальные сети распространения потокового контента очень часто организованы на самом высоком уровне – с использованием сложных технологий дистрибуции краденого контента и избегания выявления. Для успешной борьбы с данными сетями очень важно организовать тесное сотрудничество отрасли с правоохранительными органами. Мы благодарны Специализированному оперативному подразделению Восточного Мидлендса (EMSOU) и полиции Ноттингемшира за их поддержку в организации этой операции».