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10 самых популярных фильмов среди пиратских ресурсов в 2022 году

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70% фильмов, пользовавшихся наибольшей популярностью у пиратов, составляют фильмы от Marvel и DC.

Эксклюзивные данные, предоставленные Variety Intelligence Platform исследовательской компанией Muso, нарисовали достаточно чёткую картину активности пиратов на протяжении 2022 года на ряде пиратских ресурсов. Среди которых, в частности, нелегальные стриминговые платформы, торренты, сайты для web-загрузки и даже платформы копирования потоков.

Как и следовало ожидать в эпоху супергероев блокбастеров, фильмы от Marvel и от DC получили львиную долю прошлогоднего рынка, поэтому на них приходилось около 70% пиратского спроса. Релизы, выпущенные под флагом студии Disney, составили ровно половину Топ-10.

Согласно данным исследования, всплески пиратской активности, как правило, совпадали по времени с выпуском фильма на цифровых платформах, что позволяло людям получать высококачественные копии путём стриминга или загрузки, в отличие от съёмок фильмов на камеру в кинотеатре. По словам аналитиков Muso, последний тип копии (имеется ввиду CAMRip) часто создаёт неудовлетворительное впечатление от просмотра и может побуждать разочарованных потребителей идти в кинотеатры для получения лучшего опыта.

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Сокращение театральных окон после пандемии COVD-19 привело к тому, что высококачественные варианты просмотра появляются быстрее, чем когда-либо ранее. И действительно, такие фильмы, как «Бэтмен» и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», появились на стриминговых платформах только через 45-50 дней после их кинотеатрального дебюта.

С другой стороны, «Топ Ган: Мэверик» имел почти трехмесячное окно до выпуска на VOD, и еще четыре месяца прошло до его стримингового дебюта.

Фильмы, пользовавшиеся наибольшей популярностью у пиратов в 2022 году

  1. Человек-паук: Нет пути домой (21%).
  2. Бэтмен (13%).
  3. Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия (10%).
  4. Тор: Любовь и гром (9%).
  5. Чёрный Адам (9%).
  6. Анчартед: На картах не значится (8%).
  7. Вечные (8%).
  8. Топ Ган: Мэверик (8%).
  9. Мир Юрского периода 3: Доминион (7%).
  10. Энканто (6%).
  11. Прочие: 1%.

Театральные окна фильмов 2022 года, которые пользовались наибольшим спросом у пиратов

  1. Человек-паук: Нет пути домой (86 дней).
  2. Бэтмен (45 дней).
  3. Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия (47 дней).
  4. Тор: Любовь и гром (62 дня).
  5. Чёрный Адам (32 дня).
  6. Анчартед: На картах не значится (67 дней).
  7. Вечные (68 дней).
  8. Топ Ган: Мэверик (88 дней).
  9. Мир Юрского периода 3: Доминион (35 дней).
  10. Энканто (30 дней).
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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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