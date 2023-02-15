10 самых популярных фильмов среди пиратских ресурсов в 2022 году

70% фильмов, пользовавшихся наибольшей популярностью у пиратов, составляют фильмы от Marvel и DC.
Эксклюзивные данные, предоставленные Variety Intelligence Platform исследовательской компанией Muso, нарисовали достаточно чёткую картину активности пиратов на протяжении 2022 года на ряде пиратских ресурсов. Среди которых, в частности, нелегальные стриминговые платформы, торренты, сайты для web-загрузки и даже платформы копирования потоков.
Как и следовало ожидать в эпоху супергероев блокбастеров, фильмы от Marvel и от DC получили львиную долю прошлогоднего рынка, поэтому на них приходилось около 70% пиратского спроса. Релизы, выпущенные под флагом студии Disney, составили ровно половину Топ-10.
Согласно данным исследования, всплески пиратской активности, как правило, совпадали по времени с выпуском фильма на цифровых платформах, что позволяло людям получать высококачественные копии путём стриминга или загрузки, в отличие от съёмок фильмов на камеру в кинотеатре. По словам аналитиков Muso, последний тип копии (имеется ввиду CAMRip) часто создаёт неудовлетворительное впечатление от просмотра и может побуждать разочарованных потребителей идти в кинотеатры для получения лучшего опыта.
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Сокращение театральных окон после пандемии COVD-19 привело к тому, что высококачественные варианты просмотра появляются быстрее, чем когда-либо ранее. И действительно, такие фильмы, как «Бэтмен» и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», появились на стриминговых платформах только через 45-50 дней после их кинотеатрального дебюта.
С другой стороны, «Топ Ган: Мэверик» имел почти трехмесячное окно до выпуска на VOD, и еще четыре месяца прошло до его стримингового дебюта.
Фильмы, пользовавшиеся наибольшей популярностью у пиратов в 2022 году
- Человек-паук: Нет пути домой (21%).
- Бэтмен (13%).
- Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия (10%).
- Тор: Любовь и гром (9%).
- Чёрный Адам (9%).
- Анчартед: На картах не значится (8%).
- Вечные (8%).
- Топ Ган: Мэверик (8%).
- Мир Юрского периода 3: Доминион (7%).
- Энканто (6%).
- Прочие: 1%.
Театральные окна фильмов 2022 года, которые пользовались наибольшим спросом у пиратов
- Человек-паук: Нет пути домой (86 дней).
- Бэтмен (45 дней).
- Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия (47 дней).
- Тор: Любовь и гром (62 дня).
- Чёрный Адам (32 дня).
- Анчартед: На картах не значится (67 дней).
- Вечные (68 дней).
- Топ Ган: Мэверик (88 дней).
- Мир Юрского периода 3: Доминион (35 дней).
- Энканто (30 дней).