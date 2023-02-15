10 самых популярных фильмов среди пиратских ресурсов в 2022 году

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70% фильмов, пользовавшихся наибольшей популярностью у пиратов, составляют фильмы от Marvel и DC.

Эксклюзивные данные, предоставленные Variety Intelligence Platform исследовательской компанией Muso, нарисовали достаточно чёткую картину активности пиратов на протяжении 2022 года на ряде пиратских ресурсов. Среди которых, в частности, нелегальные стриминговые платформы, торренты, сайты для web-загрузки и даже платформы копирования потоков.

Как и следовало ожидать в эпоху супергероев блокбастеров, фильмы от Marvel и от DC получили львиную долю прошлогоднего рынка, поэтому на них приходилось около 70% пиратского спроса. Релизы, выпущенные под флагом студии Disney, составили ровно половину Топ-10.

Согласно данным исследования, всплески пиратской активности, как правило, совпадали по времени с выпуском фильма на цифровых платформах, что позволяло людям получать высококачественные копии путём стриминга или загрузки, в отличие от съёмок фильмов на камеру в кинотеатре. По словам аналитиков Muso, последний тип копии (имеется ввиду CAMRip) часто создаёт неудовлетворительное впечатление от просмотра и может побуждать разочарованных потребителей идти в кинотеатры для получения лучшего опыта.

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Сокращение театральных окон после пандемии COVD-19 привело к тому, что высококачественные варианты просмотра появляются быстрее, чем когда-либо ранее. И действительно, такие фильмы, как «Бэтмен» и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», появились на стриминговых платформах только через 45-50 дней после их кинотеатрального дебюта.

С другой стороны, «Топ Ган: Мэверик» имел почти трехмесячное окно до выпуска на VOD, и еще четыре месяца прошло до его стримингового дебюта.

Фильмы, пользовавшиеся наибольшей популярностью у пиратов в 2022 году

Человек-паук: Нет пути домой (21%). Бэтмен (13%). Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия (10%). Тор: Любовь и гром (9%). Чёрный Адам (9%). Анчартед: На картах не значится (8%). Вечные (8%). Топ Ган: Мэверик (8%). Мир Юрского периода 3: Доминион (7%). Энканто (6%). Прочие: 1%.

Театральные окна фильмов 2022 года, которые пользовались наибольшим спросом у пиратов

Человек-паук: Нет пути домой (86 дней). Бэтмен (45 дней). Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия (47 дней). Тор: Любовь и гром (62 дня). Чёрный Адам (32 дня). Анчартед: На картах не значится (67 дней). Вечные (68 дней). Топ Ган: Мэверик (88 дней). Мир Юрского периода 3: Доминион (35 дней). Энканто (30 дней).