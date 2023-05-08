UARU

UARU

Google TV улучшает использование памяти и производительность работы

НовостиТелевидение
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Разработчики Google TV обнародовали информацию о ряде усовершенствований операционной системы телевизора, которые, по их словам, освободят место в хранилище файлов, ускорят работу устройств и обеспечат более удобную навигацию на Google TV.

Что касается использования хранилища, то, как говорится в сообщении на блоге разработчиков, они нашли новые возможности для уменьшения объёмов памяти, которые необходимы для Google TV, путём уменьшения размеров приложения и перевода фоновых приложений в спящий режим.

Гибернация приложений – это новая функция, которая автоматически заставляет приложения переходить в спящий режим, если они не используются в течение более 30 дней (на устройствах Android S и выше). Кроме того, разработчики также использовали Android App Bundle для Google TV, чтобы уменьшить размер приложений примерно на 25%. Это освобождает место на устройствах, позволяя загружать больше программ и без проблем смотреть любимые программы.

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По словам компании, обе функции уже поддерживаются на устройствах.

Эффект от этих улучшений очень заметен, учитывая относительно ограниченный объём памяти на подключенных устройствах.

Параллельно разработчики Google TV обновили устройства и пульты дистанционного управления, чтобы устранить неудобства ожидания, уменьшив время, необходимое для пробуждения Google TV, время между нажатием кнопок на пульте дистанционного управления и откликом телевизора, а также промежуток времени, необходимый для подгрузки анимации при перезагрузке устройства.

В сообщении также говорится о том, что несколько месяцев назад разработчики системы уже привнесли многочисленные изменения на главный экран Google TV. Новые страницы навигации и контента улучшили производительность главного экрана Google TV, обеспечив возможность более плавных переходов по всем направлениям.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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