В Google предупредили, что, начиная с мая 2023 года, для Android TV и Google TV необходимо будет объединять приложения в пакеты в формате Android App Bundle (AAB) вместо нынешнего формата APK. Аналогичное требование уже действует по отношению к смартфонам на Android.

В компании Google утверждают, что такая стратегия имеет несколько преимуществ. Пользователи с меньшей вероятностью будут удалять программы AAB, так как они позволяют архивировать приложения. Это в свою очередь сокращает использование памяти примерно на 60%. Кроме того приложения в формате AAB в среднем занимают на 20% меньше места.

Приложения AAB также имеют преимущества для всех форм-факторов Android, поскольку они распространяются более упрощенно через магазин приложений Google Play.

Что такое Android App Bundles?

Формат Android App Bundles (AAB) вытеснил формат Android Package Kits (APK). Он стал основным форматом публикации приложений в Google Play (приложения для телефонов, планшетов, телевизоров и т.п.). Пакеты приложений меньше, быстрее, актуальнее и лучше своих предшественников. Среди их ключевых преимуществ:

Меньший размер загрузки/хранения : Пакеты приложений позволяют экономить до 20% пространства по сравнению с APK благодаря оптимизации для каждого устройства.

: Пакеты приложений позволяют экономить до 20% пространства по сравнению с APK благодаря оптимизации для каждого устройства. Меньшая вероятность удаления : Пакеты приложений позволяют пользователям их архивировать (возвращает 60% пространства для хранения приложений), поэтому они могут хранить эти и другие приложения на своем телевизоре, несмотря на ограниченный объем памяти. На телевизоре есть кнопка архивировать/разархивировать. Разработчики могут сохранять состояния для легкого возврата.

: Пакеты приложений позволяют пользователям их архивировать (возвращает 60% пространства для хранения приложений), поэтому они могут хранить эти и другие приложения на своем телевизоре, несмотря на ограниченный объем памяти. На телевизоре есть кнопка архивировать/разархивировать. Разработчики могут сохранять состояния для легкого возврата. Совместимость со всеми типами устройств Android : Пакеты приложений подходят для использования на всех устройствах, совместимых с Google Play, включая телевизоры, телефоны, планшеты, часы и автомобили.

: Пакеты приложений подходят для использования на всех устройствах, совместимых с Google Play, включая телевизоры, телефоны, планшеты, часы и автомобили. Упрощение установки и усиление безопасности: Google Play автоматически предлагает оптимизированное приложение для каждой конфигурации устройства из единственного артефакта, содержащего весь код и ресурсы вашего приложения. Для дополнительной защиты разработчики могут сбросить потерянный или сломанный ключ загрузки.

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Что изменится для телевизоров?

Учитывая ограниченный размер памяти телевизора и возрастающую потребность в приложениях, начиная с мая 2023 года Google TV и Android TV потребуют пакетов приложений. Несмотря на предусмотренный переходный период продолжительностью 6 месяцев, в Google прогнозируют, что в большинстве случаев инженерам понадобится примерно до трех дней, чтобы перенести действующее телевизионное приложение из формата Android Package Kit (APK) в формат Android App Bundle (AAB).

Разработчики могут разрешить архивирование своих мобильных приложений. Однако телевизионные приложения должны иметь возможность архивации, чтобы все пользователи и разработчики могли воспользоваться этим в случае, если они имеют дело с телевизорами с ограниченным объемом памяти. Google может блокировать доступ телевизоров к мобильным приложениям, которые вовремя не были переведены на новый формат.

Комментируя изменения, руководитель отдела продуктов Google TV Джош Венц сказал:

За последние несколько десятилетий телевидение превратилось из канала линейного просмотра в контент с доступом по запросу, совместимым со многими приложениями. Сегодня для платформы Android TV доступно более 10 000 приложений. Ограниченность памяти устройств приводит к тому, что пользователям приходится удалять приложения, что негативно влияет на общее качество использования телевизора. Для решения этой и ряда других проблем Android представил в ноябре 2020 формат пакетов приложений. И вот с мая 2023 года Google TV и Android TV потребуют использования пакетов приложений Android, которые можно архивировать, чтобы сэкономить память для пользователей.

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