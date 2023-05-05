Евросоюз обнародовал рекомендации по борьбе с пиратскими трансляциями

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Европейская Комиссия приняла Рекомендации по поводу того, каким образом следует бороться с коммерческим онлайн-пиратством спортивных и других мероприятий, таких как концерты и театральные представления.

Комиссия призывает государства-члены ЕС, национальные органы власти, правообладателей и провайдеров услуг доступа к контенту принимать эффективные, сбалансированные и соответствующие меры для борьбы с неавторизованной ретрансляцией таких стриминговых передач в полном соответствии с базовыми правами и правилами защиты персональных данных.

Усиливая борьбу с онлайн-пиратством, рекомендация будет способствовать повышению конкурентоспособности спортивной и творческой индустрии ЕС.

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Рекомендации сосредоточены на трёх основных областях:

Оперативная обработка сообщений, связанных с прямой трансляцией мероприятий: опираясь на Закон о цифровых услугах, комиссия отмечает важность принятия провайдерами услуг хостинга срочных мер, направленных на минимизацию ущерба, причинённого нелегальным стримингом.

Наложение динамических судебных запретов: исходя из средств правовой защиты, перечисленных в Директиве о правоприменении, опираясь на опыт некоторых государств-членов ЕС, Рекомендация поощряет применение блокировочных судебных запретов, адаптированных к прямой трансляции мероприятий, а в случае прямой трансляции спортивных мероприятий призывает государства-члены ЕС делегировать организаторам спортивных мероприятий право требовать судебного запрета там, где сейчас это не представляется возможным.

Коммерческие предложения и осведомлённость: комиссия рекомендует организаторам прямых трансляций спортивных и других мероприятий, а также вещателям увеличить доступность и привлекательность своих коммерческих предложений для конечных пользователей во всём Европейском Союзе. Комиссия призывает государства-члены ЕС повысить осведомлённость пользователей о существующих легальных предложениях доступа к контенту данного типа и уровень понимания проблемы пиратства правоохранителями.

Рекомендация также расширяет сотрудничество между соответствующими национальными органами власти, а также между правообладателями и провайдерами для улучшения возможностей борьбы с таким явлением, как нелегальная ретрансляция мероприятий в прямом эфире.

Важной задачей является обеспечение регулярного обмена информацией между административными органами по применённым мерам, существующим вызовам и наработанному практическому опыту в борьбе с онлайн-пиратством при трансляции мероприятий в прямом эфире. Трансграничное сотрудничество между государствами-членами ЕС имеет высокую важность, учитывая природу пиратства, не знающего государственных границ.

Наконец, Рекомендация устанавливает надёжную систему мониторинга для оценки её влияния на борьбу с пиратством и разработки – в случае необходимости – дальнейших мер. Эта работа будет выполняться при поддержке Европейской обсерватории по нарушениям прав интеллектуальной собственности (EUIPO Observatory) и будет предусматривать выработку чётких ключевых показателей эффективности (KPI) для проведения эффективного мониторинга.