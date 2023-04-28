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США продлили приостановку проверки Украины на пиратство, но взяли на заметку Болгарию и Беларусь

НовостиСобытия
Фото: Pixabay
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Офис торгового представителя США добавил Болгарию и Белоруссию в контрольный список защиты прав интеллектуальной собственности.

Эти и ряд других мер, принятых Офисом торгового представителя США (USTR), были упомянуты в Специальном отчёте 301 за 2023 год относительно адекватности и эффективности защиты торговых партнёров США и защиты прав интеллектуальной собственности.

При подготовке Отчёта в текущем году USTR проверил актуальную информацию о более чем 100 торговых партнёрах и включил 22 из них в Список приоритетного наблюдения и 7 в Список наблюдения.

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В этом Отчёте торговые партнеры из Списка приоритетного наблюдения вызывают наибольшее беспокойство из-за недостаточной защиты прав интеллектуальной собственности или наличия регуляторных норм либо действий, которые тем или иным образом ограничивают доступ к рынку для лиц, имеющих отношение к защите прав интеллектуальной собственности. В списке приоритетного наблюдения – такие страны, как Аргентина, Чили, Китай, Индия, Индонезия, Россия и Венесуэла.

Страны, включённые в Список наблюдения: Алжир, Барбадос, Беларусь, Боливия, Бразилия, Болгария, Канада, Колумбия, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Гватемала, Мексика, Пакистан, Парагвай, Перу, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, Туркменистан, Узбекистан и Вьетнам.

Беларусь была добавлена в Список наблюдения в ответ на принятие в этой стране закона, легализовавшего нелицензионное использование определённых произведений, защищённых авторским правом, происходящих из стран, которые ввели санкции против Беларуси за поддержку ею вторжения России в Украину.

В отчёте говорится, что правительство Беларуси может оставлять себе роялти от этого нелицензионного использования и переводить данные средства в свой общий бюджет. То есть, режим Лукашенко получит прямую финансовую выгоду от этих действий.

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USTR также добавил Болгарию в Список наблюдения из-за недостаточного уровня расследования и наказания случаев онлайн-пиратства. В частности, подразумевается то, что в этой стране открываются уголовные расследования, проводятся экспертизы и судебные разбирательства только по части выявленных фактов нарушений. В USTR сообщили о том, что в текущем году офисом будет вновь проведен внеочередной мониторинг, призванный оценить, достигла ли Болгария существенного прогресса в данной сфере.

В отчёте отмечается, что в Китае остаётся много серьёзных проблем в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. В 2022 году Китай продолжал вносить поправки в Закон о патентах, Закон об авторском праве и Уголовное законодательство. Однако темпы реформ, направленных на решение вопросов интеллектуальной собственности, замедлились.

Специальный отчёт 301 USTR за 2023 год о защите прав интеллектуальной собственности торговых партнёров США также содержит упоминание о продолжении прошлогодней приостановки проверки действий Украины в сфере защиты прав интеллектуальной собственности из-за полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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