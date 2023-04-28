¡Hola DAB! В Испании запускают цифровое радиовещание в стандарте DAB+ 

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В ближайшее время планируется начать запуск сети цифрового радиовещания в стандарте DAB+ в 18 провинциях Испании.

Благодаря инициативе компании Ibertel, занимающейся телекоммуникационной инфраструктурой, развитие цифрового радиовещания в стандарте DAB+ в Испании получит новый толчок.

После первых попыток запуска цифрового радиовещания в Испании, имевших место в конце 1990-х годов, процесс забуксовал, и в итоге технология DAB прижилась лишь на нескольких рынках. Правда, за последние годы всё громче звучат призывы к началу активного внедрения стандарта DAB+.

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Ответом на эти призывы стало появление проекта Hola DAB, цель которого заключается в постепенном развёртывании по всей территории Испании инфраструктуры, необходимой для запуска мультиплексов DAB+.

Компания Ibertel, занимающаяся проектом, на своей странице в соцсети Facebook пишет: «Данная инициатива возникла как технический ответ на абсолютно пассивное поведение Администрации касательно продвижения цифрового радио в Испании – по крайней мере, по сравнению с тем, как это происходило с цифровым телевидением».

На первом этапе реализации проекта Hola DAB планируется развернуть сети мультиплексов DAB+ в 18 провинциях Испании, чтобы впоследствии постепенно достичь покрытия 95% населения страны. Компания Ibertel предоставляет услуги передачи сигнала из 600 передающих центров по всей территории Испании.

Среди 18 провинций, в которых будут запущены мультиплексы на первом этапе реализации проекта, – Альбасете, Астурия, Бургос, Кордова, Гранада, Гвадалахара, Лас-Пальмас, Мадрид, Малага, Майорка, Мурсия, Памплона, Севилья, Тенерифе, Валенсия, Вальядолид, Виго и Сагагоса. Конкретный график запуска мультиплексов в этих провинциях не был обнародован. Однако в ответах на вопросы под сообщением на Facebook-странице Ibertel компания отметила, что первый этап развертывания будет завершён к лету, а вторая волна начнётся осенью.

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Невзирая на то, что технология цифрового радиовещания DAB+ широко используется в разных уголках Европы, Испания официально не разрешала её использование на своей территории. Несмотря на это, как отмечает Radio World, некоторые радиостанции – в частности, католическая религиозная станция Radio María – передают сигнал в стандарте DAB+ в существующих мультиплексах в Мадриде и Барселоне. В 2021 году местные мультиплексы DAB+ также были запущены на Ибице и на Канарских островах.

Компания Ibertel указана в качестве партнёра проекта Digi-Can на Канарских островах, в рамках которого, как сообщается, осуществляется трансляция 18 программ в двух мультиплексах DAB+ на острове Тенерифе. Согласно информации из каталога Wohnort DAB Ensembles Worldwide, на Тенерифе работает дополнительный мультиплекс параллельно с двумя мультиплексами на острове Гран-Канария.

Ранее мы сообщали, что на острове Мартиника стартовало цифровое радиовещание в стандарте DAB+.