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На острове Мартиника стартовало цифровое радиовещание

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Мартиника – один из заморских департаментов Франции – запускает первый мультиплекс DAB+.

Что произошло

Французский регулятор сферы связи ARCOM выдал разрешение на запуск первого мультиплекса цифрового радиовещания в стандарте DAB+ на Мартинике. Об этом пишет издание Radio World.

Мультиплекс ёмкостью в десять радиопрограмм запущен на канале 5B через три передатчика, установленные на передающих центрах в разных уголках этого карибского острова. Они будут работать в рамках экспериментального вещания. Разрешение на работу передатчиков выдано до конца сентября 2023 года.

При чём тут Франция

В рамках реализации дорожной карты агентства по развитию цифрового радиовещания в период с 2022 по 2024 год ARCOM обратился к компаниям, заинтересованным в запуске тестовых трансляций в стандарте DAB+ на так называемых «заморских территориях» – владениях Франции за пределами Европы.

Ряд островов, расположенных в Карибском бассейне, северной части Атлантики, Тихом и Индийском океанах, а также Французская Гвиана в Южной Америке считаются регионами, сообществами или территориями Франции, и, соответственно, ARCOM выступает там в роли регулятора сферы теле- и радиовещания.

Что транслируется

Старт цифрового радиовещания на Мартинике был отмечен специальным мероприятием в казино Bateliere Plazza в Шельхере, состоявшемся 23 января.

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На момент запуска мультиплекса в нём транслировалось девять радиопрограмм. В том числе пять радиостанций холдинга i-Médias Group, среди которых – Radio Fusion и четыре новых специализированных канала. Также в мультиплексе вещают Maknet Jazz, Mixx FM, Radio Evangele и Radio Identité.

С 2021 года на Мартинике действует норма, согласно которой все новые автомобили, продаваемые на острове, должны иметь в салоне радиоприемник стандарта DAB+.

Мартиника стала первым островом Карибского бассейна, на котором было запущено цифровое радиовещание в стандарте DAB+. Однако в регионе уже используются или планируются к использованию другие стандарты цифрового радио.

В частности, вещатели, работающие на Американских Виргинских островах и находящемся под юрисдикцией США Пуэрто-Рико, транслируют цифровые радиопрограммы в стандарте HD Radio от Xperi. А в прошлом году Карибский вещательный союз присоединился к Консорциуму DRM в статусе международного ассоциированного члена.

Напомним, с 1 января на территории Бельгии решили запретить продажу всех аналоговых радиоприёмников, не имеющих возможности принимать DAB+.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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