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Sateliot запустила на орбиту свой первый 5G-спутник

НовостиСпутниковая связь
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Недавно испанская спутниковая компания Sateliot запустила в космос первый 5G-спутник. Он должен стать частью глобальной сети 5G, сформированной из спутников, вращающихся на околоземной орбите.

В компании Sateliot дали своему первому спутнику название Groundbreaker («Первопроходец») и утверждают, что это первый спутник в космосе, который может обеспечивать связь в стандарте 5G.

Впрочем, спутник Groundbreaker и другие подобные спутники, которые компания Sateliot собирается запустить в космос в будущем, не предназначен для предоставления услуг 5G-связи непосредственно владельцам мобильных телефонов.

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Sateliot планирует предложить свои услуги компаниям и другим заинтересованным сторонам, желающим подключать через сеть 5G свои IoT-устройства на территориях, где отсутствует покрытие сетей 5G.

Когда космическая 5G-сеть Sateliot будет полностью построена, она, как предполагается, будет состоять из 250 спутников. В частности, до конца текущего года компания планирует запустить в космос ещё четыре спутника, а в следующем году – ещё 60. Ориентировочно к 2026 году в Sateliot надеются иметь на орбите полную сеть из 250 спутников.

Ниже вы найдете видеоролик, посвящённый спутнику Groundbreaker от Sateliot. В нем  представители компании рассказывают некоторые подробности о космической сети 5G.

Ранее мы сообщали, что американская AST SpaceMobile осуществила первый в истории телефонный звонок через спутник.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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