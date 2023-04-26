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Почти как AirPods. Apple требует от украинской компании уничтожить 9000 наушников и гарнитур

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Apple требует от украинской компании «ТД Рубин» уничтожить 9000 наушников и гарнитур, которые напоминают AirPods. В американской корпорации считают, что компания нарушает их права на товарные знаки и промышленные образцы. В настоящее время таможня приостановила таможенное оформление товара, а Apple – подала иск в суд.

Истец просит не только уничтожить весь товар, но и запретить использование любых обозначений, похожих на те, что использует Apple, и возложить судебные расходы на ответчика.

Наушники и гарнитуры, о которых идет речь, – это модели HOCO M1 и AR, которые производятся компаниями Shenzhen Hoco Technology Development Co. LTD и Shenzhen Tianzhao Huayao Technology Co. LTD.

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Apple требует изъять из товарооборота и уничтожить 3009 штук наушников HOCO M1 original HP-01WT, 3009 штук HOCO M1 PRO original, 1000 штук беспроводных наушников AR2, 1000 штук Bluetooth-гарнитур ARZ и 1000 штук Bluetooth-гарнитур AR4.

По данным dev.ua, на данный момент наушники HOCO M1 можно найти в украинских интернет-магазинах, но они не имеют обозначений бренда Apple. Но представители американской компании все равно считают, что их дизайн очень похож на AirPods.

Ранее мы сообщали, что незаконно ввезенную в Украину технику Apple передали военным.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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