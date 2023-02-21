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Незаконно ввезенную в Украину технику Apple передали военным

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Госорганы, осуществляющие правоохранительную деятельность, сообщили о подозрении заместителю начальника таможенного поста «Лужанка» и главному государственному инспектору этого таможенного поста в содействии незаконному ввозу в Украину груза с электроникой. Судя по данным следствия, эти работники злоупотребили своим служебным положением и допустили неуплату таможенных платежей за грузовик со смартфонами, планшетами и ноутбуками.

Пресс-служба Государственного бюро расследований сообщила, что грузовик был пропущен через зеленый коридор и таможенники засвидетельствовали отсутствие товара, подлежащего декларированию и уплате таможенных платежей. Это произошло летом 2022 года, когда грузовик прибыл из Венгрии в Украину через пункт пропуска «Лужанка», который находится на Закарпатье.

После прохождения таможенного пункта грузовик остановили правоохранители. По данным следствия, в грузовике была обнаружена электронная техника известного американского бренда, а именно – Apple. Среди груза были телефоны, ноутбуки и смарт-часы на сумму более 112 миллионов гривен.

Заместитель начальника таможенного поста и главный государственный инспектор этого таможенного поста подозреваются в содействии незаконному ввозу электронной техники в Украину без уплаты таможенных платежей. Они предоставили грузовику возможность пройти таможенный пункт без оформления необходимых документов. Согласно сообщению Государственного бюро расследований, государственный инспектор пропустил грузовик, чтобы получить взятку.

Попытка ввоза электроники в Украину без оформления таможенных платежей привела к серьезным последствиям для преступников. Заместитель начальника таможенного поста теперь стоит перед угрозой лишения свободы на срок от 2 до 5 лет за служебную халатность. Главному государственному инспектору таможенного поста грозит от 3 до 6 лет заключения за злоупотребление властью. Детективы Бюро экономической безопасности также сообщили о подозрении людям, которые ввозили запрещенную технику, и передали изъятую электронику на нужды Вооруженных сил Украины.

Летом прошлого года сообщалось, что украинские таможенники сожгли более 2 тысяч единиц техники Apple

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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