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Планшеты iPad – решение для развлечений или работы?

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На протяжении многих лет планшеты воспринимались как удобная альтернатива мобильному телефону для серфинга в интернете, игр и просмотра кино. Этому способствовал больший размер дисплея и отличное разрешение экрана при относительной компактности и мобильности устройства. Однако современные решения от Apple заметно отличаются от своих предшественников. Оставаясь такими же компактными и удобными для развлечений, они имеют высокую производительность. Компания уже несколько лет позиционирует iPad как замену портативному компьютеру. Рассмотрим особенности такого решения.

Чем отличаются планшеты Apple от телефонов

Постепенно iPad становится ближе к компьютеру, а не к смартфону. В 2019 году гигант из Купертино решил выпустить «новую» операционную систему iPadOS, чтобы планшеты и телефоны приобрели более ощутимые различия. На самом деле операционная система, установленная на «Айпад», по-прежнему аналогична iOS, но при этом имеет другое графическое наложение и дополнительные функции. Это позволяет эффективнее использовать потенциал большего экрана, размер которого составляет от 7,9 до 12,9 дюймов.

Граница между «яблочными» таблетами и ПК семейства MacBook еще больше сузилась в 2021 году, когда iPad Pro выпустили с процессором Apple M1. Он отлично известен пользователям благодаря таким устройствам, как MacBook Air и MacBook Pro. Вместе с этим обновлением устройство получило разъем Thunderbolt 4 и до 16 ГБ оперативной памяти, а в качестве дополнительного аксессуара стала доступна специальная клавиатура с трекпадом, которая сделала возможным использовать его аналогично с ноутбуком.

iPad 9.7

Удобно ли использовать iPad для работы

Для удобства вместе с современными «Айпадами» можно использовать стилус Apple Pencil, который позволяет превратить планшеты в полезный инструмент для графических дизайнеров. Производитель также оснастил таблеты файловым менеджером, разъемом USB Type-C для передачи данных с других устройств и реализовал поддержку внешних мышей/трекпадов в системе iPadOS. Также стоит упомянуть функцию Split View, которая позволяет использовать два приложения одновременно.

Так подходит ли iPad для повседневной работы? Конечно, особенно если вам нужен более портативный вариант по сравнению с обычным ноутбуком. Компактное устройство имеет ряд преимуществ для работы, к которым относятся большой яркий экран, малый вес, долгое время работы от аккумулятора, а также возможность использования большого количества приложений, доступных в App Store. Кроме того, Apple Pencil позволяет заметно улучшить вашу продуктивность в области рисования, создания заметок и аннотации документов.

Однако, некоторые виды задач могут потребовать использования более мощного и функционального компьютера. Например, для графических приложений и некоторых программ для работы с большими объемами данных лучше предпочесть ноутбук или компьютер.

Источник: сайт skay.ua

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