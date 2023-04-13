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На орбиту Земли запущен телеком-супутник с высокой пропускной способностью

НовостиСпутниковая связь
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7 апреля компания SpaceX осуществила успешный запуск телекоммуникационного спутника Intelsat 40e, принадлежащего американской компании Intelsat. Этот космический аппарат призван помочь оператору удовлетворить растущий спрос на услуги связи для самолётов, а также содержит первый рабочий модуль NASA.

Что известно про Intelsat 40e

Intelsat 40e (IS-40e) обеспечит сфокусированное покрытие Северной Америки для предоставления услуг клиентам в сфере коммерческой авиации, мобильной связи и сетей. Также он будет контролировать и отслеживать уровень загрязнения воздуха по всей Северной Америке с помощью модуля TEMPO от NASA.

Сигнал спутника, расположенного в орбитальной позиции 91 градус западной долготы, будет охватывать территорию Соединённых Штатов, Канады, Аляски, Центральной Америки и части Северной Атлантики. Такое расположение спутника позволит предоставлять услуги всем коммерческим авиакомпаниям, совершающим внутренние рейсы в США, в дополнение к региональным самолётам и правительственным рейсам.

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Спутник IS-40e имеет в 20-30 раз большую пропускную способность, чем Galaxy-17 – классический спутник, который в настоящее время находится в данной орбитальной позиции. По оценкам Froeliger, более 50% пропускной способности спутника будут использоваться для обслуживания авиационного рынка.

Intelsat 40e (IS-40e) – геостационарный спутник связи высокой пропускной способности, созданный компанией Maxar Technologies, которым управляет компания Intelsat. Проектный срок эксплуатации спутника составляет 15 лет, что стало возможным благодаря двум большим солнечным панелям и батареям. Космический корабль оснащён четырьмя плазменными двигателями SPT-100, позволяющими кораблю подниматься на плановую орбиту с геостационарной переходной.

Спутник Intelsat 40e построен на шине SSL-1300 Space System Loral. Данная шина, использовавшаяся для создания огромного количества других аппаратов, включая большинство спутников Intelsat, доказала свою надёжность и обеспечивает новый спутник 45-ю транспондерами C-диапазона и 20-ю транспондерами Ku-диапазона. Транспондеры C-диапазона будут использоваться для создания магистральных каналов мобильной связи, что позволит расширить покрытие мобильных сетей в отдалённых и сельских районах. В то же время транспондеры Ku-диапазона обеспечивают возможность предоставления услуг высокоскоростного подключения.

Что известно о модуле TEMPO

Спутник также содержит модуль Tropospheric Emissions: Monitoring Pollution или TEMPO от агентства NASA. Модуль TEMPO будет контролировать и отслеживать загрязнение воздуха по всей Северной Америке, обеспечивая беспрецедентную чёткость мониторинга основных загрязнителей воздуха. Он может осуществлять мониторинг с точностью до 10 квадратных км – для сравнения ныне используемые в США модули имеют ограничения на уровне около 260 квадратных км. Intelsat будет обслуживать модуль TEMPO, и это первый в истории Intelsat модуль, размещённый на спутнике по заказу NASA.

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Детали запуска

Разгонный блок первой ступени ракеты Falcon 9, обеспечивавший проведение данной миссии, ранее был использован для запусков CRS-26, OneWeb Launch 16 и одной миссии Starlink.

После своего отделения первая ступень ракеты Falcon 9 успешно приземлилась на самоходную баржу A Shortfall of Gravitas, дрейфующую в Атлантическом океане.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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