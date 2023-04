Один из новых мини-спутников Starlink сошёл с орбиты

- Реклама -

Компания SpaceX недавно начала запускать в космос миниатюрные версии своих спутников Starlink нового поколения. Однако, как сообщает Gizmodo, один из таких спутников вместо того, чтобы вращаться вокруг планеты, обеспечивая подключение к сети интернет в любой точке мира, сошёл с орбиты Земли.

Около недели назад этот спутник, имеющий номер 30062, вошёл в плотные слои атмосферы над побережьем Калифорнии. О вхождении спутника в атмосферу написал в своем Twitter Джонатан Макдауэлл – астрофизик, следящий за интернет-спутниками SpaceX.

Оснований для паники из-за возможного падения обломков спутника на Землю нет, ведь спутник Starlink, скорее всего, сгорел при вхождении в плотные слои атмосферы.

Макдауэлл отметил, что три других спутника V2 Mini продолжают набирать высоту, чтобы добраться до своих плановых орбитальных позиций. В то же время спутник 30062 совершил контролируемое схождение с орбиты. С Макдауэллом согласны и другие наблюдатели.

Three of the Starlink V2Mini sats (30058, 30042, 30051) have resumed orbit raising, while Starliink 30062 reentered at 0850 UTC Apr 3 off the coast of California pic.twitter.com/viv6daE4Gv

В марте Starlink Insider отметил, что количество спутников V2 Mini падает, а не растёт.

Из-за различных слухов и спекуляций относительно имеющихся на орбите спутников, генеральный директор компании SpaceX Илон Маск написал в своём Twitter, что спутники сталкиваются с определенными проблемами.

- Реклама -

Он добавил, что некоторые из них будут сведены с орбиты, а другие будут проходить дальнейшую проверку. Это означает, что другие аппараты также могут разделить судьбу спутника, недавно сошедшего с орбиты.

Lot of new technology in Starlink V2, so we’re experiencing some issues, as expected.

Some sats will be deorbited, others will be tested thoroughly before raising altitude above Space Station.

— Elon Musk (@elonmusk) March 22, 2023