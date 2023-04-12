UARU

UARU

Один из новых мини-спутников Starlink сошёл с орбиты

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Компания SpaceX недавно начала запускать в космос миниатюрные версии своих спутников Starlink нового поколения. Однако, как сообщает Gizmodo, один из таких спутников вместо того, чтобы вращаться вокруг планеты, обеспечивая подключение к сети интернет в любой точке мира, сошёл с орбиты Земли.

Около недели назад этот спутник, имеющий номер 30062, вошёл в плотные слои атмосферы над побережьем Калифорнии. О вхождении спутника в атмосферу написал в своем Twitter Джонатан Макдауэлл – астрофизик, следящий за интернет-спутниками SpaceX.

Оснований для паники из-за возможного падения обломков спутника на Землю нет, ведь спутник Starlink, скорее всего, сгорел при вхождении в плотные слои атмосферы.

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Макдауэлл отметил, что три других спутника V2 Mini продолжают набирать высоту, чтобы добраться до своих плановых орбитальных позиций. В то же время спутник 30062 совершил контролируемое схождение с орбиты. С Макдауэллом согласны и другие наблюдатели.

В марте Starlink Insider отметил, что количество спутников V2 Mini падает, а не растёт.

Из-за различных слухов и спекуляций относительно имеющихся на орбите спутников, генеральный директор компании SpaceX Илон Маск написал в своём Twitter, что спутники сталкиваются с определенными проблемами.

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Он добавил, что некоторые из них будут сведены с орбиты, а другие будут проходить дальнейшую проверку. Это означает, что другие аппараты также могут разделить судьбу спутника, недавно сошедшего с орбиты.

Спутники нового поколения V2 Mini были запущены в космос на борту ракеты Falcon 9 в конце февраля. Это мини-версии традиционных спутников Starlink, и они должны закрыть пробелы в покрытии, поскольку спрос на услугу будет расти, а в SpaceX пока не успевают запускать более мощные аппараты.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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