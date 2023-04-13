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«Киевстар» планирует подружить Зоряну с ChatGPT

НовостиТелекомТехнологии
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Мобильный оператор «Киевстар» планирует обновить своего чат-бота клиентской поддержки с использованием технологии искусственного интеллекта. Однако из-за вопросов безопасности на этот процесс может уйти до 1,5 года. Об этом изданию Forbes сообщила B2C-директор «Киевстар» Татьяна Лукинюк.

В настоящее время компания полностью пересматривает подход к виртуальному помощнику Зоряна с целью сделать его адекватным с использованием ChatGPT.

Бот-помощник Зоряна был запущен в марте 2016 года. Однако, с тех пор технологии существенно изменились, поэтому оператор решил полностью пересмотреть подход к виртуальному помощнику.

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Интеграция нового бота состоится не ранее чем через год-полтора из-за вопросов безопасности.

По словам Лукинюк, в настоящее время интенсивность атак на «Киевстар» выросла в 400 раз. Поэтому компания сможет работать только с защищенной на 100% технологией. Это приведет к тому, что процесс обновления бота может занять значительное время.

Чат-бот Зоряна – это разработка компании «Киевстар», представляющая собой виртуального помощника для клиентов. Она помогает пользователям в решении различных вопросов, связанных с услугами мобильной связи и интернета. Она также может помочь в выборе тарифного плана, предоставить информацию о состоянии счета и балансе, а также ответить на другие вопросы, связанные с услугами «Киевстара».

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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