Vodafone Ukraine покупает за миллиард гривен новую биллинговую систему

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Мобильный оператор Vodafone Ukraine выводит на рынок новую биллинговую систему, которая заменит текущую и улучшит качество услуг для абонентов. Проект перехода на новую систему обойдется компании в 1 миллиард гривен, – пишет издание dev.ua.

По словам директора по стратегии Vodafone Ukraine Дмитрия Пономаренко, новая биллинговая система не только улучшит качество телекоммуникационных услуг, но и предоставит компании возможности для расширения в других отраслях.

Он отметил, что с новой системой абоненты смогут получить значительно больше услуг, чем просто связь, и подчеркнул, что в будущем это может даже дать возможность измерения потребляемой электроэнергии с автоматической передачей данных в энергетические компании.

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Пономаренко добавил, что этот проект является довольно большим и продлится несколько лет, принеся новые возможности как для компании, так и для телекоммуникационной отрасли в целом. Обновленная биллинговая система изменит подход к сбору и обработке данных в компании, обеспечивая более точный и быстрый расчет услуг для абонентов.

Напомним, недавно Vodafone запустил услугу, которая защитит абонентов от мошеннических звонков и SMS.