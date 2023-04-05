Интерактивные игрушки для гармоничного развития ребенка

Дети с раннего возраста познают мир с помощью игровых процессов и специальных вещей, приспособлений, рассчитанных на малышей. Разные забавы придуманы не только для развлечения, они помогают открывать новое, формируют творческие навыки и логическое мышление, учат общаться. В настоящее время очень популярны смарт игрушки, соответствующие последним тенденциям.

Это изделия с подключением к интернету и множеством других необычных возможностей. Они взаимодействуют с ребенком, знакомят его с достижениями в науке, транспорте, космической отрасли, помогают раскрывать творческие способности. В отдельных предусмотрена возможность установки программ для управления, есть встроенные микрофоны, камеры и многое другое.

Чем они полезны

Интерактивная игрушка – технологическое достижение, учитывающее особенности развития современных детей. Сейчас малыши рано знакомятся с гаджетами, быстро разбираются в них, поэтому им неинтересны обычные предметы (без «фишек»). Смарт-изделия помогут оторвать ребенка от смартфона или планшета за счет полноценного взаимодействия с помощью музыки, выполнения команд и прочих нюансов.

Как детям, так и взрослым интересны интерактивные конструкторы, где нужно собирать роботов, животных, космический транспорт. При этом юным исследователям предлагается сразу несколько комбинаций, а в процессе знакомства с современными видами транспортных средств малыши изучают научные достижения, технологии. Творческим личностям, маленьким художникам нравятся 3Д-ручки, создающие объемные рисунки.

Смарт-игрушки развивают дизайнерские навыки, знакомят с основными нюансами точных наук, чем особенно полезны для дошкольников и первоклашек. Многие предусматривают интересное времяпровождение вместе с родителями – ребенку понадобится помощь взрослых, чтобы разобраться в процессе. Это прекрасная возможность весело и активно провести время всей семьей.

Какие стоит купить

В магазине Rozum представлено множество интерактивных игрушек для детей от 3 лет, их мам, пап, бабушек, дедушек и всех, кто стремится к гармоничному совместному развитию. Среди игровых гаджетов есть разнообразные конструкторы, обучающие глобусы, 3Д-ручки, квадрокоптеры, а также полезные девайсы (например, GPS-часы, с помощью которых родители отслеживают местоположение ребенка).

Бренд Rozum предлагает множество интересных вариантов для всей семьи. Смарт-игрушки не только дарят хорошее настроение, но и исключительно полезны, ведь развивают:

визуальное восприятие. На это направлены практически все существующие разновидности;

память, мышление, логику. Играя с квадрокоптером, малыши прокачивают пространственное мышление, работая с конструктором, продумывают ходы наперед, учатся строить причинно-следственные связи;

тактильное восприятие, фантазию, творческие способности. Этому способствует богатый функционал изделий.

Все товары в каталоге Rozum безопасны для малышей, выполнены из гипоаллергенных материалов.

Источник: сайт rozum.com.ua