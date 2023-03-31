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Ведущие киностудии мира победили телепирата – нарушитель должен заплатить многомиллионный штраф

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Netflix и Disney – в числе победителей судебного процесса против организатора масштабной нелегальной схемы дистрибуции потокового контента на сумму в 30 миллионов долларов.

Коалиция ведущих кино- и телестудий добилась вынесения приговора в судебном процессе против оператора двух незаконных сайтов с потоковыми трансляциями. Злоумышленник должен выплатить 30 миллионов долларов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Согласно судебным документам, представленным 27 марта, студии и ответчик Дуэйн Джонсон (не имеет отношения к актёру) согласились разрешить спор путём заключения соглашения. Оно включает в себя судебный запрет на дальнейшую эксплуатацию любых инструментов, позволяющих пользователям получать доступ к пиратским фильмам.

В декабре 2021 года компании Universal, Disney и Netflix подали в суд на Джонсона, обвинив последнего в нарушении авторских прав. К судебному иску также присоединились Warner Bros., Paramount и Apple.

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Джонсон управлял двумя платформами, AllAccessTV (AATV) и Quality Restreams. Они продавали подписку на доступ к защищённым авторским правом фильмам и телешоу. Среди них были, в частности, и такие популярные проекты, как «Гарри Поттер» и «Парк Юрского периода», а также «Офис». Платформы предлагали доступ к просмотру тысяч каналов в прямом эфире и предложению видео по требованию. Это позволяло пользователям получать доступ к контенту крупных телевизионных сетей, таких как HBO, Cinemax и NBC.

В иске утверждалось, что Джонсон знал о том, что его поведение нарушает закон. В случае, если нарушение авторских прав является преднамеренным, по законодательству США владелец имеет право на возмещение установленного законом ущерба в размере до 150 000 долларов за работу, право на которую было нарушено.

Ранее мы сообщали, что в США звезду YouTube приговорили к пяти с половиной годам заключения за телепиратство.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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