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Звезду YouTube приговорили к пяти с половиной годам заключения за телепиратство

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Билл Омар Карраскильо, известный как «Omi in a Hellcat», должен выплатить более 16-ти миллионов долларов компенсации и отказаться от активов на сумму в 30 миллионов долларов.

Что произошло

Билл Омар Карраскильо, которого 812 000 подписчиков на YouTube называют «Omi in Hellcat», был приговорён к пяти с половиной годам заключения. Решение суда также предусматривает конфискацию активов Карраскильо на сумму 30 миллионов долларов и выплату им компенсации в размере 11-ти миллионов долларов кабельным компаниям и ещё 5.7 миллиона долларов налоговой службе, сообщает Inquirer.

Суть правонарушения

В 2021-ом году 36-летний Карраскильо, проживающий в Сведесборо (США), был обвинён в мошенничестве, заговоре с целью нарушения авторских прав и уклонении от уплаты налогов.

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В период с 2016-го по 2019-ый год Карраскильо вместе с двумя партнёрами – 43-летним Джесси Гонзалесом из Пико-Риверы, Калифорния, и 37-летним Майклом Бароне из Квинса, Нью-Йорк – организовали нелегальную стриминговую компанию, которая создала учётные записи в Comcast, DirecTV и Verizon Fios и продавали подписки на премиум-контент, включая трансляции с оплатой за просмотр и кабельные каналы премиум-класса, за 15 долларов в месяц.

В 2019-ом году во время рейда ФБР, связанного с расследованием случаев отмывания денег и уклонения от налогов, у яркого интернет-персонажа, часто выкладывавшего видео, на которых он демонстрировал свои роскошные автомобили и особняк, было изъято несколько автомобилей.

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Позиция пирата

Сначала Карраскильо пытался доказать свою невиновность в серии видео, которые он выложил на собственном канале YouTube.

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Однако, после просмотра «закулисного» видео от Disney Pixar, демонстрирующего полный цикл работ, связанных с созданием фильмов, по словам самого Карраскильо, у него произошло прозрение, и он понял негативное влияние своей пиратской схемы и преступный характер нелегальной продажи контента.

В США Закон о защите легальных стриминговых платформ рассматривает незаконную трансляцию контента, защищённого авторским правом, как преступление, что также явилось фактором признания вины Карраскильо. Законопроект был подписан в декабре 2020-го года.

В 2021-ом году Карраскильо обратился с ходатайством о предоставлении ему возможности оплатить задолженность, заявив, что он не является «угрозой для общества» и не должен сидеть в тюрьме.

В феврале 2022-го года он признал свою вину.

Білл Омар Карраскільо або Omi in a Hellcat

Кто такой этот Карраскильо

История жизни Карраскильо немного необычна – в прошлом он сумел выбиться «из грязи в князи». Он вырос в Северной Филадельфии и продавал наркотики, за что попал в тюрьму.

По его словам, он прекратил продавать наркотики в 2014-ом году, прежде чем втянуться в схему кабельного пиратства в 2016-ом, постепенно выросшей до более 100 000 абонентов, которые платили десятки миллионов долларов. Он также зарабатывает деньги на контенте для YouTube и продаёт одежду, кроссовки, шляпы и другие товары через Reloaded Universe.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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